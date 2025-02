Austin, in Texas – si prevede che la star di San Antonio Spurs Victor Wembanyama perderà il resto della stagione con una profonda trombosi venosa nella spalla destra, la squadra ha annunciato giovedì.

Spurs ha dichiarato nella sua dichiarazione che lo stato, una forma di coagulo di sangue, è stato scoperto dopo che Wembanyama è tornato a San Antonio dopo l’All-Star.

La fonte del team ha dichiarato a ESPN che gli Spurs erano ottimisti, che Wembanyama si è completamente ripreso all’inizio della stagione 2025-26.

Wembanyama, nuovo arrivato dell’anno e per la prima volta All-Star in questa stagione, in media 24,3 punti, 11,0 rimbalzi, 3,7 assistenza e blocchi di 3,8 campionato in 46 partite per 23-29 speroni.

Non avrà diritto a All-NBA, difensivo dell’anno e altri premi principali, perché Wembanyama non ha raggiunto il minimo di 65 partite. Wembanyama era prima dell’annuncio di Spurs in ESPN BET in ESPN BET in ESPN BET.

Il team ha dichiarato nella sua dichiarazione che l’aggiornamento dello stato di Wembanyama sarà fornito secondo necessità.