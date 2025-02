Spurs non vede l’ora di “offesa emozionante” con De’aaron Fox

Memphis, Tenn.

Quando Spurs Stars Star Center Victor Wembanyama ha tirato fuori un cliente dall’ala, il CEO di Brian Wright ha trovato il sedile. Sotto il cestino, l’attore Spurs Mitch Johnson e Harrison Barnes si sono seduti per scegliere il cervello su Fox, che era il suo compagno di squadra per sei stagioni in Sacramento.

“Sebbene così tanti parlano di Victor, Time, Victory and Development e questo sviluppo che tutti abbiamo attraversato, a volte questa lega determina la capacità o l’opportunità che puoi fare in un quadro generale”, ha detto Johnson. “Se aggiungi giocatori come De’aaron Fox e hai già una base forte, ci saranno opinioni e aspettative su cosa significhi, qual è la sequenza temporale. Vogliamo evitare la realtà di aggiungere buoni giocatori e le cose che ne derivano. “

San Antonio ha acquisito ufficialmente Fox lunedì nell’ambito di un negozio a tre team che coinvolge più giocatori e selezione, che dà a Spurs la frizione All-Star e Fox per abbinare i talenti di Generation a Wembanyama, governando l’anno NBA Nováček per fare tutto il debutto -Star debutto alla fine di questo mese. Brass Wright e San Antonio hanno ritirato l’accordo senza rinunciare al veterano Chris Paul, Barnes o in preziose giovani prospettive, come il castello con il nuovo arrivato Stephon, Devin Vassell, Jeremy Sochan e Keldon Johnson.

Editori birichini 2 correlati

In Fox, Spurs aggiunge un rapido sparatutto in discesa che si è classificato al quarto posto in questa stagione. San Antonio ora offre anche una combinazione potenzialmente inarrestabile di pick-and-roll con Fox e Wembanyama. Secondo il secondo spettro, FOX ha una media di 1,13 punti per la selezione diretta come conduttore di palla e rolls, il sesto migliore dell’NBA. Nel frattempo, Wembanyama ha una media di 1,16 punti per la selezione diretta come schermo su Pick-and-Rolls, secondo in campionato.

“(È) un giocatore che causa molto e interrompe il piano di gioco dell’avversario”, ha detto Wembanyama dopo che Spurs ha perso contro Memphis 128-109 lunedì sera, la loro settima sconfitta in 10 partite. “In realtà, ho già giocato un tempo decente contro di lui, e questo è qualcuno che non puoi dimenticare di difendere per un secondo, o ti farà intorno. (Lo è) anche un pezzo di difesa molto interessante. Può prendere un lavoro molto, molto importante sul lato difensivo. “

Fox, 27 anni, ha una media di 25,0 punti, 6,1 assist e 5,0 rimbalzi e classificato tra le tre delle ultime tre stagioni agli obiettivi della frizione. Gli Spurs sono 9-11 nei giochi di frizione.

“Chi ti fermi tra i due?” “Penso che giocheremo molto più velocemente e saremo fuori. -Rol? Completa la prova e il tipo di cambio di gioco.

Questo è esattamente ciò che Barnes ha spiegato a Johnson. Dopo la loro conversazione, Barnes rise mentre gli chiese se lui e Johnson avevano già inventato gli schemi per includere la nuova acquisizione del club.

“È sempre bene condividere la conoscenza”, ha detto Barnes. “È ovvio che (Johnson) ha una prospettiva come concorrente che gioca contro di lui. Ho l’esperienza di essere un compagno di squadra con lui. Con NBA: le cose stanno cambiando rapidamente e devi essere in grado di adattarti e adattarti. “

L’aggiunta di Fox significa che uno degli antipasti regolari di San Antonia è probabilmente incluso nel ruolo della panchina. Johnson ha detto che Paul e Fox potrebbero coesistere nella linea di partenza. Se Spurs va in questa direzione, il castello diventerà una riserva dopo l’inizio di 29 partite come nuovo arrivato.

“Il basket parla da solo. È una guardia di punti d’élite, un giocatore d’élite in questo campionato, uno sparatutto dinamico. È un uomo eccezionale, un uomo di famiglia, ragazzo del Texas. Ancora più importante è, penso che le cose che sono rimasto più colpito quando sono venuto per la prima volta a San Antonia) fossero tutto il carattere alto in questa organizzazione da cima a fondo. Harrison Barnes di Spurs su De’aaron Fox, il suo ex compagno di squadra a Sacramento

“Porti qualcuno che era all-star e sa cosa è necessario per vincere”, ha detto Paul su ciò che Fox porta la squadra. “Molte volte comanda una doppia squadra, specialmente nella transizione. La cosa più importante di Fox che so che il nostro team può usare la sua competitività. Sono entusiasta di averlo.

Si prevede che Fox si unirà alla squadra di Atlanta prima della partita di mercoledì contro Hawks, secondo fonti che hanno aggiunto che era ancora determinato se la guardia del punto avesse quindi debuttato con i suoi Spurs.

“Non c’è preoccupazione per la crescita, il fitness o cosa”, ha detto Johnson. “Sappiamo che ci sarà una pista di apprendimento del nostro programma e terminologia. Su entrambi i lati del gruppo, un po ‘di pazienza e un po’ di eccitazione li aspetteranno. Accelerare il più possibile senza avere molto tempo di allenamento. “

Questa non è una preoccupazione per Barnes, che ha affermato che la “parte del basket sarebbe facile” nella transizione di Fox a San Antonio dopo aver trascorso la sua carriera di otto anni della leadership dei re.

“Il basket parla da solo”, ha detto Barnes. “È una guardia di punti d’élite, un giocatore d’élite in questa lega, uno sparatutto dinamico. È un uomo eccezionale, un uomo di famiglia, ragazzo del Texas. Ancora più importante, è un individuo senior. Una delle cose che sono rimasto più colpito quando sono venuto per la prima volta (a San Antonia) erano tutte carattere di alto livello in questa organizzazione dall’alto verso il basso.

Nel frattempo, a Sacramento, allenatore temporaneo Kings Doug Christie, ha capito troppo bene ciò che Fox aveva vissuto lunedì quando è stato anche scambiato nel mezzo di Sacramento, dove ha trascorso gran parte della sua carriera da gioco.

“Da quando l’ho visto suonare per la prima volta (io) è stato un grande fan, e questo non cambierà come se avesse sempre fatto il tifo per lui”, ha detto Christie lunedì prima che Kings ha ottenuto una vittoria di 116-114 attraverso il Minnesota nel loro Primo gioco dal negozio. “Gli ho detto così tanto.”

Ultime notizie di Shams Charania Scarica l’app ESPN e ti consente di ricevere prima gli ultimi aggiornamenti di Sharania Charania. Accedi facendo clic sulla campana nell’angolo in alto a destra. Clicca qui per ulteriori informazioni.

Il negozio è stato un altro frullato dopo che l’allenatore Mike Brown ha licenziato la squadra di combattimento per eseguire i playoff della Western Conference. Christie ha dichiarato di aver intervistato con diversi giocatori di squadra più giovani sulla navigazione sul lato commerciale dei negozi.

“Volevo far loro sapere che ero qui per te, i tuoi compagni di squadra sono qui per te”, ha detto Christie. “Fa parte di quello che è. Non sei solo lì.”

Quando Fox se ne andò, Malik Monk divenne il tutore del punto di partenza di Sacramento. Aveva 26 punti, 8 rimbalzi e 5 assist nella vittoria sui Timberwolves.

“Holler Coaster, amico” disse Monk. “Abbiamo perso tre dei nostri fratelli, due di loro sono stati con noi da quando ero qui. È una cosa pesante. “

Mentre i giochi e la distribuzione non sono nuovi per Monka, ha detto che si stava ancora adattando al cambiamento.

“È sicuramente una nuova opportunità e fase”, ha detto Monk. “Stiamo iniziando dal punto del punto è una grande opportunità, ed è una grande cosa che provo in questa lega, in particolare ciò che Fox ha fatto per l’organizzazione, per la città (Sacramento). Sto solo cercando di riprendere dove è partito.

Associated Press ha contribuito a questo rapporto.