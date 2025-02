Spurs vs. ODBAS DE HONGES, LINHA, PREDICIONAÇÃO DO ARMAZENO, HORA: 2025 NBA Seleções, 7 de fevereiro As melhores apostas do Testituto de Modelo

O Charlotte Hornets receberá o San Antonio Spurs em um confronto de interconferência no calendário da NBA de sexta -feira. Charlotte tem 12-36 em geral e 8-20 em casa, enquanto San Antonio tem 22-26 em geral e 9-13 ao longo do caminho. As duas equipes dividiram suas reuniões na última temporada, com a equipe local vencendo cada vez. Charlotte tem 24-22-2 contra a propagação (ATS) na temporada 2024-25 da NBA, enquanto San Antonio tem 23-25 ​​em comparação à propagação.

O Typeff é às 19h ET no Spectrum Center em Charlotte, NC San Antonio, é favorecido por 10,5 pontos nas últimas chances de Spurs vs. O Hornets, por consenso da Sportsline, e o excesso/menos é de 228,5 pontos. Antes de inserir qualquer seleção de Hornets vs. Spurs, tenha certeza Veja as previsões da NBA e as dicas de apostas do modelo de projeção da Sportsline.

Agora, o modelo simulou San Antonio vs. Charlotte 10.000 vezes e acabou de revelar suas cobiçadas equipes da NBA e previsões de apostas. Existem vários aqui Probabilidades da NBA e linhas de apostas da NBA para Espuelas vs. Hornets:

Hornets vs. Spurs Spread: San Antonio -10,5

Hornets vs. Spurs Over/Under: 228,5 pontos

Hornets Money Line vs. Spurs: San Antonio -518, Charlotte +387

Hornets vs. Spurs Picks: Veja Picks in Sportsline

Hornets vs. Spurs Streaming: FUBOTV (Tente de graça)

Por que o Hornets pode cobrir

Charlotte pode receber um impulso, já que Lamelo Ball (tornozelo) é questionável para se adaptar depois de perder os últimos cinco jogos. Além disso, as novas aquisições de Dalton Knecht e Jusuf Nurkic também são questionáveis ​​para estrear de sua equipe depois de serem tratados com Charlotte pouco antes do prazo comercial da NBA. Mesmo sem eles, o Hornets jogou admiravelmente a propagação, cobrindo três dos últimos quatro jogos, enquanto San Antonio tem apenas 4-10 ATS nas últimas 14 competições.

Hornets defende a linha de 3 pontos excepcionalmente bem, o que é crucial na NBA de hoje. Eles limitam os oponentes à terceira porcentagem menor que 3 pontos, e essa é uma área em que os Spurs lutam. San Antonio está localizado na 10 Lower NBA como uma porcentagem de 3 pontos e é classificado entre a metade inferior da liga em uma porcentagem de gol de campo em geral.

Por que os Spurs podem cobrir

San Antonio vem de uma vitória de 126 a 125 na estrada sobre o Atlanta Hawks na quarta-feira, no que foi a estréia de De’aaron Fox. 24 pontos e 12 rebotes. A nova dupla dinâmica foi um dos sete jogadores do Spurs a marcar pelo menos 11 pontos, o que mostra a profundidade de San Antonio.

Com Wembanayama patrulhando a pintura, San Antonio lidera a liga em blocos por jogo e, embora ocupe a 21ª posição em roubo por jogo, a adição de Fox certamente deve ajudar com o último. Ele liderou a NBA em roubo por jogo na última temporada, por isso ajudará a defesa do perímetro dos Spurs. Enquanto isso, o Spurs enfrentará uma equipe do Hornets, que é ofensiva, já que Charlotte está entre as cinco equipes inferiores da NBA na qualificação ofensiva, pontos por jogo, porcentagem de gols de campo e porcentagem de 3 pontos.

