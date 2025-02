Spurs vs. ODBOS DE WIZARDS, LINHA, PREVISÇÃO, HORA DE COMPARTA: 2025 NBA Selections, 10 de fevereiro, as melhores apostas do modelo testadas

Os Washington Wizards (9-43) enfrentam o San Antonio Spurs (22-28) em um confronto da conferência na segunda-feira. Ambas as equipes entram neste jogo na perda de rajadas de dois jogos. No sábado, os Wizards foram derrotados pelo Hawks 125-111. Enquanto isso, Orlando Magic venceu o Wizards 112-111. San Antonio venceu o Wizards 139-130 A última vez que essas equipes se encontraram em 13 de novembro, depois que os dois dividiram seus pares de reuniões na última temporada. Alex Sarr (tornozelo) e Marcus Smart (dedo) estão fora de Washington, enquanto Khris Middleton estreia para Washington até depois do resto das estrelas.

O aviso da Capital One Arena em Washington é às 19h et. San Antonio é o favorito de 11 pontos nas últimas chances de Spurs vs. Os assistentes através do consenso da Sportsline, enquanto os pontos superiores/menores pontuados estão 237,5, acima da abertura para 234,5. San Antonio está em -592 na linha de dinheiro (risco de US $ 592 para ganhar US $ 100), enquanto Washington está em +430 (risco de US $ 100 para ganhar US $ 430). Antes de incluir qualquer seleção de assistentes vs. Wizards, tenha certeza Veja as previsões da NBA e as dicas de apostas do modelo de projeção da Sportsline.

Existem vários aqui Probabilidades da NBA e linhas de apostas da NBA para Spurs vs. Wizards:

Spurs vs. Wizards SP PREAD: San Antonio -11

Spurs vs. Wizards Over/Under: 237,5 pontos

Spurs vs. Wizards Money Line: San Antonio -592, Washington +430

SA: Os Spurs são 24-26 contra a propagação nesta temporada

Foi: os Wizards são 21-29-2 contra a propagação nesta temporada

Por que os Spurs podem cobrir

O Victor Wembanyama Center está em 7 pés 3 e o usa para sua vantagem em vários aspectos. Wembanyama é o primeiro da NBA em blocos (3,9) e oitavo em rebotes (10,9) com 24,3 pontos por jogo. Ele terminou com um dobro em 10 de seus últimos 11 jogos. Em 5 de fevereiro contra o Hawks, Wembanyama fez 24 pontos, 12 rebotes e duas assistências.

O guarda da Fox de'aaron desembarcou recentemente em San Antonio e dá a eles um atletador atlético de descendência. A Fox é 13º na NBA em pontos (24,6) e 15 em assistências (6.3). Ele também tem uma média de 1,4 roubos por jogo. Em 7 de fevereiro contra o Hornets, a Fox totalizou 22 pontos, seis assistências e quatro assaltos.

Por que os mágicos podem cobrir

O guarda Jordan Poole gera oportunidades de pontuação nos três níveis para Washington. O produto de Michigan lidera a equipe em pontos (20,8), auxilia (4.9) e assaltos (1.4). Na derrota de sexta -feira contra o Cavs, Poole terminou com 45 pontos, quatro rebotes e cinco assistências.

O guarda bilal de Coulibaly é um manuseio de bola atlético com grande velocidade e salta na borda. Ele registra 12,6 pontos, 5,1 rebotes e 3,4 assistências por jogo. Ele marcou mais de 15 pontos em três de seus últimos quatro jogos. Em 3 de fevereiro contra o Hornets, Coulibaly fez 26 pontos, cinco rebotes e três assistências.

Como fazer Spurs vs. Magi escolhe

O modelo Sportsline simulou Spurs vs. Wizards e se inclina sob o total, projetando 227 pontos combinados.

Então, quem ganha os mágicos vs. Spurs na segunda -feira e que lado da propagação atinge mais de 50% das vezes? Visite Sportsline agora para ver de que lado do Spurs vs. Wizards se estende para trás, todo o modelo que retornou mais de US $ 10.000 nas melhores seleções da NBAe descubra.