Squadra All-Pro della NFL 2024: Lamar Jackson, Ja’Marr Chase, Justin Jefferson e altro

Lamar Jackson ha battuto Josh Allen, mentre Ja’Marr Chase e Justin Jefferson sono selezionati all’unanimità per l’Associated Press 2024 NFL All-Pro Team.

Saquon Barkley ha ricevuto 48 dei 50 voti al primo posto e Patrick Surtain II ne ha ricevuti 49 da una giuria nazionale di membri dei media che seguono regolarmente il campionato.

“Wow, è pazzesco”, ha detto Jefferson della sua selezione unanime e della sua seconda scelta assoluta. “È rispetto. È amore.”

Jackson ha ricevuto 30 voti per il primo posto contro i 18 di Allen, rendendo la squadra la seconda consecutiva e la terza in assoluto. Peyton Manning (sette) e Aaron Rodgers (quattro) sono gli unici quarterback con più nomination All-Pro nell’era del Super Bowl rispetto a Jackson.

Il linebacker Roquan Smith, il cornerback Marlon Humphrey e il wide receiver Patrick Ricard si sono uniti a Jackson dai Ravens (12-5).

Quattro giocatori sono stati selezionati per i Lions leader della NFC (15-2): il wide receiver Amon-Ra St. Brown, placcaggio destro Penei Sewell, sicurezza Kerby Joseph e cornerback Jack Fox.

“Sanno di cosa si tratta”, ha detto Joseph, che ha guidato la NFL con nove intercettazioni ma ha mancato il Pro Bowl.

Barkley, che corse per 2.005 yard in 16 partite nella sua prima stagione con gli Eagles (14-3), e il linebacker Zack Baun furono le scelte della prima squadra di Philadelphia. Barkley ha saltato l’ultima partita della stagione regolare con gli Eagles bloccati al secondo posto invece di inseguire il record di corsa di una sola stagione di Eric Dickerson, vecchio di 40 anni.

Il edge rusher dei Browns Myles Garrett e il linebacker dei 49ers Fred Warner furono selezionati ciascuno per la quarta volta.

Il placcaggio sinistro dei bucanieri Tristan Wirfs è diventato il primo giocatore ad essere selezionato in entrambi i punti di placcaggio. Prima del 2016, il roster All-Pro aveva due contrasti, ma non faceva differenza tra destra e sinistra. Wirfs è passato al placcaggio destro nel 2021. Ha cambiato posizione nel 2023.

“È piuttosto speciale”, ha detto. “È qualcosa che volevo fare, volevo ottenere.”

Quattordici giocatori sono esordienti, incluso Brock Bowers, debuttante dei Raider. Ha ricevuto 27 voti al primo posto contro i 22 di George Kittle.

Il capo centro Creed Humphrey e la guardia sinistra Joe Thuney e la guardia destra dei Broncos Quinn Meinerz completano l’attacco.

Trey Hendrickson di Cincinnati, che guidava la lega con 17,5 sack, si è unito a Garrett all’edge rusher.

“È un tale privilegio e un onore”, ha detto Hendrickson.

Chris Jones di Kansas City e Cameron Heyward di Pittsburgh sono linebacker interni. Il cornerback texano Derek Stingley Jr. e la sicurezza dei Packers Xavier McKinney si uniscono a Surtain, Humphrey e Joseph nella secondaria.

“È un grande onore”, ha detto Surtain. “È uno di quei riconoscimenti su cui avevo sicuramente messo gli occhi.”

Stingley, la scelta numero 3 in assoluto nel 2022 appena davanti al due volte cornerback All-Pro Sauce Gardner, si è ripreso da due stagioni afflitte da infortuni per giocare ogni partita per aiutare Houston a vincere il suo secondo titolo consecutivo AFC South.

“Si tratta più del secondario nel suo insieme, di come consolidiamo la comunicazione quando la palla è in aria e di cose diverse. Preferisco concentrarmi su questo piuttosto che sul personale”, ha detto Stingley.

Il kicker degli Steelers Chris Boswell, il kicker dei Cowboys KaVontae Turpin, il ritornatore del punt dei Broncos Marvin Mims Jr., l’asso delle squadre speciali dei Patriots Brenden Schooler e il ricevitore largo dei Vikings Andrew DePaola e Fox sono selezioni di squadre speciali.

Jackson è stato anche un All-Pro nel 2019 e nel 2023. È stato l’MVP della NFL in entrambe le stagioni e Baltimora aveva la testa di serie numero 1 nella AFC in entrambi gli anni, ma non è riuscita a raggiungere il Super Bowl. Jackson ha ricevuto 30 voti al primo posto, Allen 18 e Joe Burrow due.

Il running back dei Ravens Derrick Henry ha ricevuto due voti per il primo posto che non sono andati a Barkley.

S. Anche Brown (40), Thuney (41), Humphrey (44), Baun (44), Garrett (45) e Turpin (49) hanno ricevuto almeno 40 dei 50 voti al primo posto.

Questo è stato il terzo anno del nuovo sistema di voto di AP. Gli elettori hanno scelto la prima e la seconda squadra. I voti della prima squadra valgono 3 punti, i voti della seconda squadra valgono 1.

La squadra NFL All-Pro dell’Associated Press 2024 viene selezionata da una giuria nazionale di 50 membri dei media:

La prima squadra

Violazione

Quarterback: Lamar Jackson, Baltimora

Running Back – Saquon Barkley, Filadelfia

Terzino – Patrick Ricard, Baltimora

Fine stretta: Brock Bowers, Las Vegas

Ricevitori larghi: Ja’Marr Chase, Cincinnati; Justin Jefferson, Minnesota; Amon-Ra St. Marrone, Detroit

Placcaggio sinistro: Tristan Wirfs, Tampa Bay

Guardia sinistra: Joe Thuney, Kansas City

Centro: Creed Humphrey, Kansas City

Guardia destra: Quinn Meinerz, Denver

Contrasto destro – Penei Sewell, Detroit

Difesa

Edge Rusher – Myles Garrett, Cleveland; Trey Hendrickson, Cincinnati

Uomini di linea interni – Cameron Heyward, Pittsburgh; Chris Jones, Kansas City

Linebacker: Zack Baun, Filadelfia; Fred Warner, San Francisco; Roquan Smith, Baltimora

Cornerbacks – Patrick Surtain II, Denver; Derek Stingley Jr., Houston

Slot cornerback – Marlon Humphrey, Baltimora

Attrezzatura di sicurezza – Kerby Joseph, Detroit; Xavier McKinney, Baia Verde

Squadre speciali

Placekicker: Chris Boswell, Pittsburgh

Scommettitore: Jack Fox, Detroit

Kick Returner – KaVontae Turpin, Dallas

Punt Returner: Marvin Mims Jr., Denver

Squadre speciali: Brenden Schooler, New England

Snapper lungo – Andrew DePaola, Minnesota

Un’altra squadra

Violazione

Quarterback: Josh Allen, Buffalo

Running Back – Derrick Henry, Baltimora

Terzino – Kyle Juszczyk, San Francisco

Fine stretta: George Kittle, San Francisco

Ricevitori larghi: Terry McLaurin, Washington; CeeDee Agnello, Dallas; AJ Brown, Filadelfia

Placcaggio sinistro – Jordan Mailata, Filadelfia

Guardia sinistra – Quenton Nelson, Indianapolis

Centro: Frank Ragnow, Detroit

Guardia destra: Chris Lindstrom, Atlanta

Contrasto destro – Lane Johnson, Filadelfia

Difesa

Edge Rusher – TJ Watt, Pittsburgh; (stella)-Nik Bonitto, Denver, (stella)-Andrew Van Ginkel, Minnesota

Uomini di linea interni – Zach Allen, Denver; Jalen Carter, Filadelfia

Linebacker: Frankie Luvu, Washington; Bobby Wagner, Washington; Zaire Franklin, Indianapolis

Cornerbacks: Trent McDuffie, Kansas City; Christian Gonzalez, Nuova Inghilterra

Slot cornerback – Derwin James, Los Angeles Chargers

Equipaggiamento di sicurezza – Kyle Hamilton, Baltimora; Buddha Baker, Arizona

Squadre speciali

Placekicker – Brandon Aubrey, Dallas

Scommettitore – Logan Cooke, Jacksonville

Kick Returner – Austin Ekeler, Washington

Punt Returner: Kalif Raymond, Detroit

Squadre speciali: JT Gray, New Orleans

Dentice lungo: Ross Matiscik, Jacksonville

(stella) -pari per il secondo posto in squadra

Rapporto dell’Associated Press.

