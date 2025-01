Giovanni Fanta Conduttore e reporter di basket universitario

È ora di indossare le cravatte e dare vita all’orchestra mentre diamo gli onori fuori stagione alle migliori superstar del basket universitario.

È stato un ottimo inizio di stagione ed è stato piacevole guardare il ritorno delle singole matricole sotto i riflettori nazionali. Ciò che sta facendo quest’anno la matricola della Duke Cooper Flagg (19.1 PPG, 8.3 RPG e 3.9 APG) è a dir poco sensazionale, come abbiamo visto sabato quando ha segnato 42 punti su 11 su 14 e 16 al tiro. 17 dalla lunetta, sette assist e sei rimbalzi nella vittoria su Notre Dame.

Abbiamo anche Johni Broome e No. 1 Auburn, il ritorno di Braden Smith dal secondo classificato nazionale Purdue e un paio di altre matricole come Dylan Harper e Ace Bailey a Rutgers e Illinois, lo straordinario Kasparas Jakucionis è stato divertente da guardare in questa stagione.

Senza ulteriori indugi, arriviamo alla prima, seconda e terza squadra di mezza stagione del FOX College Hoops All-Americans!

All-Americans della prima squadra fuori stagione:

di John Broome, Ramato (Giocatore nazionale dell’anno durante la bassa stagione)

Anche se per il momento è fuori per un infortunio alla caviglia che non richiederà un intervento chirurgico, il che è una buona notizia, il giocatore numero 1 nella nazione per tutta la stagione attualmente si guadagna il mio più alto onore nel basket universitario. Secondo KenPom, Broome ha segnato una media di 18 punti e 11 rimbalzi a partita, tirando al 55% da terra ed essendo il punto focale dell’attacco numero 1 della nazione. Ha segnato più di 20 punti in 10 partite in questa stagione ed è stato ugualmente dominante sul vetro. Il lungo senior del quinto anno dei Tigers è stato eccezionale quest’anno.

Cooper Flagg, Duca (Matricola nazionale dell’anno di mezza stagione)

La scelta numero 1 prevista nel Draft NBA 2025 potrebbe portare i Blue Devils al loro primo campionato nazionale in un decennio perché Flagg è un atleta, un difensore e un vincitore. Attacca il canestro con ferocia e il suo tiro perimetrale ora produce risultati più costanti. Nelle sue prime 10 partite al college, ha tirato solo il 22% da 3 punti. Nelle ultime sei gare, Flagg ha tirato 12 su 22 da tre punti.

Kam Jones, Marchetta

Significa tanto per la sua squadra quanto qualsiasi altro giocatore in America, con una media di 20 punti e più di sei assist a partita per i Golden Eagles al settimo posto in classifica. Shaka Smart ha detto nella preseason che l’America stava per scoprire quanto fosse bravo Jones come passante dopo che Tyler Kolek era partito per la NBA. Bene, Smart ci ha giocato e anche di più. Jones ha registrato una media di 103 assist e 25 vittorie durante la stagione. Nell’anno EvanMiya.com sistema metrico, Jones è il settimo miglior regista del basket universitario. Tirare oltre il 50% da terra è a dir poco sorprendente, ed è per questo che Jones e i Golden Eagles possono fare un’altra corsa profonda a marzo.

Braden Smith, Purdue

È il miglior playmaker d’America perché è implacabile su entrambe le estremità del campo e vuole solo che i Boilermakers vincano. Il junior in qualche modo è riuscito a migliorare ancora in offseason e attualmente è al terzo posto nella nazione con 9,2 assist a partita con una media di 15 punti e 4,6 rimbalzi. In due vittorie su Nebraska e Rutgers la scorsa settimana, Smith ha totalizzato 28 assist su cinque palle perse: sì, SOLO due partite! È quasi impossibile da proteggere poiché è un giocatore offensivo impeccabile che tira anche con il 42% da 3 punti.

PJ Haggerty, Menfi

I Tigers sono classificati tra i primi 20 della nazione a causa del secondo anno in maglia rossa e del trasferimento a Tulsa. Durante la sua stagione d’oro con i Golden Hurricane, Haggerty è diventata solo la seconda matricola della Divisione I negli ultimi 30 e più anni a segnare una media di almeno 21,0 punti, 5,0 rimbalzi, 3,5 assist e 1,5 palle recuperate in una stagione. Quest’anno ha una media di 22,4 punti, 5,6 rimbalzi e 3,1 assist a gara. Tira al 50% da terra e al 42% da tre punti. Ha voluto Memphis con una straordinaria corsa al Maui Invitational e ha dato alla squadra di Penny Hardaway una reale possibilità di essere un cavallo oscuro delle Final Four.

Seconda squadra All-Americans di mezza stagione:

Eric Dixon, Villanova

Il miglior marcatore del paese mette in risalto la nostra seconda squadra. L’allenatore di DePaul Chris Holtmann descrive al meglio Dixon, che ha una media di 25,3 punti a partita con il 50% di tiri da terra e un enorme 47% da tre punti:

“È il più grande problema di matchup nel basket universitario almeno negli ultimi cinque anni perché la sua versatilità è illimitata.”

Il livello di produzione e tiro del 6 piedi e 8, 265 libbre è incredibile a volte, e dà a Villanova una possibilità contro chiunque grazie alla sua capacità di riempirlo.

Chaz Lanier, Tennessee

È stato impressionante come qualsiasi altro trasferimento nel basket universitario, uno spettacolo familiare a Knoxville da quando Dalton Knecht ha dominato i Volunteers e avrebbe vinto il premio di giocatore nazionale dell’anno la scorsa stagione se non fosse stato per la storica stagione di Zach Edey. Lanier, una guardia 6-4 trasferita dal nord della Florida, ha una media di 19 punti a partita durante la stagione, tirando il 46% da terra e il 45% da tre punti. Ha segnato almeno 20 punti in sette partite in questa stagione.

Walter Clayton, Florida

I Gators sono legittimi contendenti al titolo nazionale poiché la guardia senior 6-3 e Alijah Martin formano una delle migliori coppie di difesa del paese. Clayton ha una media di 17,2 punti, 4,0 assist e 3,3 rimbalzi a partita in Florida. Ha ottenuto cinque prestazioni da 25 o più punti in questa stagione, di cui 33 contro il Kentucky il 4. Gennaio a Lexington.

Mark Sears, Alabama

Questa non è una sorpresa dato che la scorsa stagione era un All-American di seconda squadra quando guidò i Crimson Tide alla loro prima Final Four nella storia della scuola. Detto questo, il quinto anno senior è molto solido e un giocatore offensivo di grande talento. La guardia 6-1, ora al suo terzo anno a Tuscaloosa dopo il trasferimento dall’Ohio, ha una media di 19,1 punti, 4,5 assist e 3,1 rimbalzi a partita e ha un gene del tiro che si colloca tra i migliori in circolazione. A causa di Sears, secondo KenPom, l’Alabama è il secondo reato in America.

Keshon Gilbert, Stato dell’Iowa

Credo fermamente nell’idea che il successo di squadra generi successo individuale ed è per questo che la guardia senior 6-4 completa la mia lista dei 10 migliori giocatori del basket universitario maschile. Gilbert sta facendo tantissimo per gli Iowa State Cyclones, secondi in classifica, con una media di 16,1 punti, 4,7 assist e 3,6 rimbalzi a partita. Solo due squadre possono dire di classificarsi tra le prime 10 in termini di efficienza offensiva e difensiva modificata di KenPom: Duke e Iowa State. Gilbert fa così tanto su entrambi i fronti che consente alla squadra di TJ Otzelberger di essere una delle migliori in America.

Terza squadra All-Americans di mezza stagione:

Kaspars Jakucionis, Illinois

Javon Piccolo, Virginia Occidentale

Dylan Harper, Rutgers

Danny Lupo, Michigan

Geremia ha paura, Oklahoma

John Fanta è un emittente nazionale di basket universitario e scrittore per FOX Sports. Si occupa di sport in vari ruoli, dalla chiamata delle partite per FS1 al ruolo di annunciatore principale per BIG EAST Digital Network e commentatore per The Field of 68 Media Network. Seguitelo a @John_Fanta .

