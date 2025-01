No jogo da I-League houve muitos golos e ambas as equipas estiveram por cima.

David Castenada Muñoz marcou três gols para ajudar o Sreenidi Deccan FC a fazer uma recuperação notável ao superar uma desvantagem de 0-3 e conquistar uma vitória por 4-3 sobre o Aizawl FC em uma emocionante I-League 2024-25 no RG Stadium. na quinta-feira, 9 de janeiro de 2025.

A partida durou duas partes e o Aizawl FC parecia pronto para uma vitória confortável depois de estabelecer uma vantagem de três gols graças aos gols de Lalbiakdika, Zothanpuia e Lalrinzuala Lalbiaknia.

No entanto, Sreenidi Deccan alterou dramaticamente o curso do jogo, em grande parte graças à introdução fundamental do recruta panamenho Ángel Gabriel Orelien no segundo tempo e ao desempenho prolífico de Castenada. Para Sreenidi Deccan, William Oliveira marcou o outro gol.

A vitória também interrompeu a sequência de três derrotas consecutivas do Sreenidi Deccan e levou o time ao oitavo lugar na classificação do campeonato, com nove pontos em sete partidas. A incapacidade do Aizawl de manter a vantagem de 3 a 0 fez com que sua seqüência de vitórias consecutivas se estendesse para cinco partidas, deixando o time em 11º na classificação, com apenas seis pontos em sete partidas.

A partida começou com Sreenidi Deccan criando uma chance aos 21 minutos, quando um cruzamento preciso de Rosenberg Gabriel encontrou Castenada desmarcado dentro da área. Porém, o goleiro do Aizawl, Joel B. Lalramchhana, saiu correndo e derrubou Castenada, sofrendo pênalti. No entanto, Castenada não conseguiu aproveitar o pênalti, mandando o pênalti para o alto, por cima do travessão.

Enquanto Sreenidi Deccan desperdiçava oportunidades, Aizawl entrou em jogo e assumiu a liderança aos 37 minutos. Um passe brilhante de Zothanpuia libertou Lalbiakdika, que superou a defesa e chutou com força sobre o goleiro do Sreenidi Deccan, Ubaid CK, que avançava. Isto foi seguido por outro gol apenas cinco minutos depois, com Zothanpuia aproveitando um erro defensivo de Eli Sabia para aumentar a vantagem de Aizawl.

O ímpeto do Aizawl continuou na segunda parte e eles marcaram o terceiro golo aos 58 minutos. Um passe preciso de Lalbiakdika preparou Lalrinzuala Lalbiaknia, que não cometeu erros à queima-roupa, aparentemente colocando o jogo fora do alcance de Sreenidi Deccan.

No entanto, a introdução do anjo Gabriel Orelien fortaleceu Sreenidi Deccan. Eles encontraram mais propósito em seu jogo e seu meio-campo parecia muito mais dinâmico. Aos 60 minutos, uma poderosa mão direita de Castenada bateu na estrutura de madeira.

Mas o avançado justificou-se com um golo aos 69 minutos. Um canto da direita apanhou de surpresa a defesa do Aizawl FC, permitindo a Sreenidi Deccan passar rapidamente a bola para Castenada, que rematou forte para marcar.

O gol foi rapidamente seguido pelo segundo gol de Castenada, sete minutos depois, na cobrança de falta de Orelien. Isto mudou de forma decisiva o ímpeto e William Oliveira empatou aos 83 minutos, após cruzamento de Orelien, preparando o terreno para uma finalização tensa.

Nos últimos momentos da partida, Sreenidi Deccan completou a recuperação. O cruzamento de Abhishek Ambekar foi recebido por Castenada Muñoz, que cabeceou para o golo decisivo, garantindo uma vitória impressionante por 4-3.

