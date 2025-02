Sreenidi Deccan está no oitavo lugar na Tabela 2024-25 da I-League.

Sreenidi Deccan FC A dor foi acumulada por um mal-entendido Aizawl FC, atingindo-os por 3 a 0 na Deccan Arena na segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, na I-League 2024-25. A vitória melhorou a posição de Sreenidi na mesa em um só lugar, já que eles foram para o oitavo com 15 pontos, seis livres da zona de descida.

Os Deccan Warriors também gravaram sua primeira folha limpa da temporada. Enquanto isso, Aizawl permaneceu no décimo lugar, em nove pontos com outros Stinadores SC Bengaluru e Delhi FC.

A batalha entre duas defesas porosas sempre seria decidida pela primeira vez que avançava, e a equipe local deixou essa aparição sem dúvida, avançando a partir do quinto minuto. De um chute livre na asa direita, a bola balançou no posto distante, sem passar por toda a defesa da bola de Aizawl. O zagueiro Gurmukh Singh, não marcado, caiu no voleio a cinco metros de distância. Por mais que fosse, o dia de Aizawl só iria piorar.

Apesar de fazer mais com a bola, os visitantes foram superados no centro do campo e, muitas vezes, os professores de sua própria destruição. O segundo gol de Lalrowmawia chegou aos 25 minutos, o final pegou o passe de William Alves no canal certo e depois acertou um tiro de um ângulo apertado até o gol. O goleiro MD. Rafique Ali Sardar, fazendo sua estréia para os Reds, provavelmente deveria ter feito isso melhor cobrindo -o quando a bola entrou em seu poste próximo.

David Castañeda acrescentou um terceiro para a equipe local aos 33 minutos, subindo nos defensores de Aizawl para ir ao Hardik Bhatt Cross. Os visitantes registraram mais passes, mantiveram mais posse e moveram a bola melhor, mas principalmente em vão.

O centro do Aizawl Campo teve um desempenho significativamente melhor no segundo tempo, mesmo que eles não tivessem delicadeza no último terço para fazer muito. Sreenidi estava ansioso para proteger sua lâmina limpa, não tendo uma nesta temporada e colocando os corpos atrás da bola, preferindo jogar no balcão. Seus beirais rápidos, em particular, eram frequentemente aqueles que ligavam o jogo, Abhishek Ambekar, de uma extremidade, complementando a velocidade de Bhatt na outra.

A melhor oportunidade de Aizawl veio no último minuto, quando Lalawmpuia Sailo bateu um livre no alvo, apenas para um mergulhador ariano Lamba atingi -lo claramente. No momento da lesão, um Lalchunganga desenfreado levou a bola para a direita, cortou uma vez no topo da caixa e deixou voar com o pé esquerdo. Rafique fez a paz por seu erro anterior para evitá -lo e salvar o rubor de Aizawl, mesmo que, até então, os pontos tivessem sido sacrificados por um longo tempo.

