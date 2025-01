Sri Lanka vs Austrália, 1. Teste de teste 2, Atualizações de resultados ao vivo

Sri Lanka vs Australia Atualizações ao vivo, teste de 1 dia 2: A Austrália espera que no Sri Lanka, Sri Lanka, no dia do segundo primeiro teste em Galle, quando Steve Smith e Usman Khawaj retomar Testes cruzados de 10 000 no dia 1, porque ele não ficou em 104. Khawaja foi preferido no jogo XI sobre Konstas e Faith Recapitou, marcando 147. Prabath Jayasuriya e Jeffrey Vandersay levantaram gols para o Sri Lanka. (Cartão de resultados ao vivo)

Tópicos listados neste artigo