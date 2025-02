Sri Lanka vs Austrália, 1º dia 4 Atualizações de resultados ao vivo: A Austrália espera que a chuva não jogue no IPPPORTSPORT novamente, porque eles visam derrotar o Sri Lanka nas primeiras rodadas no primeiro teste Galle. Embora a Austrália tenha limitado o Sri Lanka a 136/5 e tenha tido uma vantagem de 518 anos, apenas 27 jogos do jogo foram possíveis no dia 3, quando a chuva apresentou a segunda e a terceira sessões. O Sri Lanka anexará suas esperanças ao veterano preto de Dinesh Chandimal, que está invicto aos 63 anos. Pace Spearhead Mitchell Starc e Spinner no ombro esquerdo de Matthew Kuhnemann levou dois gols para a Austrália. (Cartão de resultados ao vivo)

Tópicos listados neste artigo