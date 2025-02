Sri Lanka vs Austrália, 2º Dia do Teste 4, Atualizações de resultados ao vivo

Sri Lanka vs Austrália, 2º Dia do Teste 4, Atualizações ao vivo: O Sri Lanka retomará o 4º no segundo teste contra a Austrália de 211/8 em Galle. Atualmente, Kusal Mendis fica invencível quando os hosts lideram 54 corridas. Anteriormente, o ex -capitão Angelo Mathews marcou 76 anos, enquanto Kusal Mendis era invencível aos 48 anos no final do jogo. Matthew Kuhnemann e Nathan Lyon mais uma vez compartilharam sete gols para Dent Sri Lanka. (Cartão de resultados ao vivo)

