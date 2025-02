St. John’s mostra che ha un campionato Big East per vincere a Ucononn

Michael Cohen Writer di basket di calcio e college universitario

Storrs, Conn. Emsims Drip e Sad Ucononn Fans sono atterrati al livello superiore del Gampel Pavilion 3:11 rimasto in un gioco che avrebbe dovuto far rivivere i doppi maestri nazionali in difesa, ma invece di passare il passaggio passando. La conferenza torcia da un potere regionale all’ascesa delle regine. “F —“, gridò un uomo mentre agitava il braccio odiavo e attraversavo gli ultimi obiettivi delle sue bevande per adulti cercando conforto con birra da $ 2. A quel punto, Huskies seguì la prossima coppia di tiri liberi dallo straordinario di Red Storm Kadary Richmond, che si trova sull’intera carriera collegiale del Connecticut, e la nausea del fatturato di nessuna squadra di casa suggeriva qualsiasi tipo di ritorno del libro delle fiabe. era in gioco.

Ma all’improvviso, Tarris Reed ha cambiato due tiri liberi e Liam McHeley si è rivolto al corridore sul lato destro della corsia, riducendo il margine a quattro. I fan che avevano iniziato la loro miserabile marcia verso l’uscita tradotti sul percorso e volavano al collo per ottenere il flash finale. A condizione che questi vecchi grandi concorrenti orientali andarono a finiture ristrette e intense, il che lasciò Huskies per bisogno di una difesa per darci l’opportunità di legare a piccoli secondi. E poi Bob Walsh, assistente allenatore di St John, ha spinto una grande partita di guardia di tiro gratuita RJ Luis Jr.

“(Luis) non ha mai incontrato un tiro che non gli piaceva,” disse Rick Pitino, il capo allenatore di St. John, “e non c’erano dubbi nella mia mente che avrebbe fatto un tiro. Avevo il 100 % Certo che avrebbe fatto un colpo. “

I 17 piedi di Luis, 10,1 secondi con l’orologio, hanno sollevato St. John’s a una possibile vittoria di 68-62, che ha annusato tutte le domande persistenti sul realistico del gruppo Pinino, che è arrivato per una settimana con un registro complessivo, ma solo Una vittoria Quad 1 nel suo riassunto. Ma quando si rinuncia al n. 11 Marquette e 19 Uconon nella parte di quattro giorni in parte con una miscela corrosiva di tempesta di fuoco difensiva e tempestiva, i decenni più fighi e a livello nazionale del programma hanno scritto gli ultimi due set del Big East E il maestro del torneo. St. John ora si trova da solo in cima agli investimenti 21-3 nella sua interezza e 12-1 in campionato, mentre hanno aspettative realistiche per competere per i titoli sia all’interno che all’esterno della conferenza. .

L’ultima volta che Pitino ha portato la squadra a Gampel Pavilion, e la partita è stata un sacco di anticipazione è stata il 29 gennaio 2011 per la vecchia scuola per la serie n. 23 di Big East Showdown a Louisville, dove ha allenato 16 stagioni e quinto tra Ucononn. Nel pomeriggio, matinee prima di esaurirsi 10 167 truppe accelerava rapidamente in una versione doppia del classico, mentre la guardia dei punti dei cardinali Peyton Siva combatté nel mezzo del suo corpo senza più leggero, costringendo la prima sessione in più e successivamente portava la corsia per La marmellata destra. Le altre due vacanze di Siva, i sette goal in campo provenivano da all’interno dell’arco, hanno vinto 79-78 vincitori.

Era così irritato dal capo allenatore del Connecticut Jim Calhou con l’incapacità della sua squadra di prevenire la riduzione, elencata abbondante a 6 metri e 185 chili, che si è inginocchiato agli Huskies in carica dopo una partita memorabile: “Non ho una spiegazione – Niente , “Disse Calhou. “Se lo facessi, avrei provato a risolverlo. Ho cercato di usare diversi centri, ma entrambi si sono fatti di tutto per assicurarsi che (Siva) fosse una visione più chiara del bordo.”

Pitino era così entusiasta che il suo gruppo continuò nonostante i nove a metà strada nel mezzo della seconda metà e distribuiva 21 rimbalzi offensivi – “Avevamo completamente incrociato fisicamente il bicchiere”, ha detto – che l’ultima Hall of Famer ha trascorso parte delle sue notizie Notizie sulla ceretta della conferenza su quanto fosse adorato la lista di Louisville: “Questa è una delle squadre più palese che abbia mai allenato”, ha detto Pitino. “Sono davvero fortunato ad allenare questa squadra.”

Nello spirito e del dizionario, il giorno di gennaio corrisponde a ciò che Pitino ha detto della sua attuale squadra dopo che è stato martedì sera dopo la vittoria pugilistica di Marquette, a partire da una settimana che lancia la tempesta rossa verso il più alto investimento negli anni 2000. settimana. San Giovanni fu superato dagli spettacoli palanti dal tiro libero (17 per-31, 54,8%) e 3 per punto (3-per-16, 18,8%) svolazzando aquile dorate per 36 punti con vernice e vernice per vernice e vernice E Paint and Paint Plus Plus Plus Plus -22’s Restorative Advantage. Più tardi, Pitino ha attirato quanto sia divertente allenare i suoi giocatori, come trova il loro comportamento nel “modo rinfrescante che giocano, quanto sono duramente giocano” e ha suggerito che il suo orgoglio della squadra di quest’anno è lo stesso di qualsiasi altra carriera che contenga sette finali finali che contengono sette finali finali Quattro eventi e due campionati nazionali.

La mera brutalità del gioco sembrava stordire il capo allenatore della Marquette Shaka Smartin, che ha aperto il briefing post-partita dopo una perdita di 70-64 lodando “Incredible Violence” e “Power” con cui la tempesta rossa aveva giocato. Un percorso così non filtrato da uno dei colleghi più vicini e rispettati di Hurley hanno colpito il capo allenatore di Uconon mentre si preparava per St. John’s. Come sostenitore a lungo termine di aggressione legalizzata, Hurley ha incoraggiato i suoi giocatori a guardare il film “Gladiatore” mentre si preparava per la fisicità che incontrano venerdì sera. “Sarà una guerra”, disse loro Hurley.

E Huskies urlarono in battaglia. Recruitment a cinque star McNeeley, il ritorno emotivo di McNeeley, che è stato lasciato indietro da un reclutamento a cinque star, che era nove partite in una distorsione alla caviglia alta e una folla croccante che ha ferito un serpente durante la prova mentre cercava bevande per adulti altamente scontate , Esplosivo della squadra di Hurley. 24 punti per aprire sette minuti schizzando i cinque 3 puntatori che hanno costruito un cavo a due cifre. 10 Le truppe di casa di 299 hanno pulsato e accelerato la determinazione della propria stagione durante la settimana, dopo che Huskies ha vinto una vittoria inaspettata su Marquette sabato scorso.

Ma il sopracciglio di Pinito o il suo abito adeguatamente su misura non si sono mai sentiti arricciati quando un allenatore di 72 anni ha camminato miglia sul lato del padiglione di Gampel nell’atteggiamento dei marchi: entrambe le armi dietro la parte posteriore, le dita da una mano che erano stanche del palmo di il palmo del palmo del palmo e ai funzionari beccano. La freddezza si irradiava da Pinito alla collezione dei giocatori, che sembrava altrettanto distruttiva, anche se la tempesta rossa ha consegnato il suo piano di gioco in difesa originale per l’incessante sessione plenaria per la stampa. Quando Pitino chiese alla sua squadra Harry e interferiva con il retro Ucononn -fatto sotto – con Hassan Diarra di The Point Guard, che limitava la difficoltà in difficoltà e la mancanza di maneggevolezza delle palle secondarie – St. John’s rispose forzando 22 scambie e cambiandole a 18 punti in un altro modo.

“Quello che la stampa mi ha fatto per 40 è che ha usato le persone in piedi dove non sparano alla palla”, ha detto Pitino. “È sempre stato un regalo che è stato nelle mie squadre. Se possiamo indossare i piedi, neanche non lo sparano. Ma stavano arrivando da noi e hanno ottenuto troppi colpi facili. Quindi ho sentito la stampa di corte perfetta Prende un po ‘di amido dei loro colpi, prenditi un po’ di tempo alle spalle, ci rendi molto aggressivi.

Dal punto del punto, il possesso di possesso, una tempesta rossa ha preso il controllo del gioco. Hanno scalato la prima metà del foro a 14 punti da Luis, che ha realizzato 10 21 in 10 21 punti ai 21 punti più alti. suono. Hanno indebolito la seconda metà del deficit a sei punti mentre Richmond ha iniziato a aggrapparsi attraverso il traffico dopo un brutale lay -off dopo l’altro e ha segnato tutti i 12 punti nell’ultima strofa. Nelle ultime fasi della seconda metà c’erano sei minuti, quando Luis e Richmond si unì ai 18 punti della squadra 16. Anche Hurley ammise che la tempesta rossa era fisicamente più forte di Uconon apparentemente sul pavimento.

“Penso che guardiamo la palla come cibo”, ha detto Luis. “E cerchiamo solo di prenderlo. Mi sento come se fossimo un mucchio di cani che giocano duro e mi sento come se lo volessimo solo più di loro.”

Il lancio sinistro di McNeeley, che rimase a tre secondi, alla fine chiuse il destino degli Huskies, permettendoti di prenotare la preda di St. John’s Center Ruben iniziò a muovere il resto della componente studentesca. In una linea di pressione a mano, in cui Luis ha assorbito uno dei suoi lavori giocosi dopo l’altro dai suoi adorabili compagni di squadra, lo scambio tra Hurley e Pitino era irregolare. Hanno abbracciato per un momento e poi si sono fatti a modo loro mentre entrambi gli uomini hanno capito esattamente perché questo gioco è progredito.

E poi il festival ha iniziato una svolta altissimo quando l’assistente allenatore di St. John Taleek Brown ha iniziato a lanciare il maleducato con ogni giocatore che camminava dal campo, ogni scambio è più forte dell’ultimo. È stata una scena dolorosa per una manciata di Greats di Ucononn, che era a pochi metri dietro la panchina degli Huskies quando i loro ex compagni di squadra hanno rivelato un’altra scuola in vittoria. Ben Gordon, Emakapor e Rashad Anderson hanno ritenuto che la squadra di partenza del campionato nazionale del 2004 rispettasse la torcia del Big East cambiando le mani per almeno una stagione.

“Andremo proprio ora”, disse Pitino, “e non lasciamo che scivoli un po ‘.”

Michael Cohen copre un calcio e un basket del liceo con un grande peso di dieci. Seguila su Twitter @Michael_Cohen13 .