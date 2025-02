Stanley Cup-Champion Florida Panthers onorate alla Casa Bianca

WASHINGTON – Il presidente Donald Trump di solito si è bloccato allo sport ed ha evitato qualsiasi intervista sulle tariffe quando ha celebrato lunedì la campionessa Stanley Cup Florida Panthers alla Casa Bianca.

La cerimonia è stata ritardata per quasi un’ora perché Trump ha parlato con il primo ministro canadese Justin Trudeau per fermare le tariffe sul terreno, come è stato il caso in Messico.

Trump ha fatto ripetuti riferimenti al proprietario di Panthers Vinnie Vinoli, che è un amico, aggiungendo che “è un campione in tutto ciò che ha mai fatto.” Sunrise, in Florida, a 48 miglia da una delle residenze di Trump a Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida.

Nel suo discorso nel club di Trump ha menzionato il titolo e come ha visto, come la “squadra migliora e meglio e meglio”, si riferisce a Panthers come “veri campioni” per il loro “enorme campionato”.

La squadra aveva una maglia incorniciata “Trump 45-47” per lui. Ha anche ricevuto una maglia “Trump 47” e un bastone d’oro di Viola, il capitano finlandese Aleksander Barkov e l’attaccante americano Matthew Tkachuk.

Panthers ha vinto la Stanley Cup per la prima volta a giugno e è sopravvissuta a Edmonton Oilers in sette partite e si è esibita nella finale della Coppa. Nel 2023 hanno perso Panthers con Las Vegas Golden Knights in cinque partite, una serie che Trump ha notato. In effetti, Panthers ha apprezzato il fatto che si è spostato dalla perdita delle finali per vincere nella finale alla gamma di 12 mesi e scherzando scherzosamente con la via del ritorno con la Casa Bianca.

“Hai dato ai fan uno dei ritorni più avvincenti della storia della NHL in qualsiasi storia sportiva”, ha detto Trump. “Non so nulla di ritorno, ma mi dicono che è molto bello.”

Tkachuk, l’unico giocatore americano della squadra in questa stagione che faceva parte della Coppa, ha ringraziato Trump per aver ospitato Panthers e ha aggiunto che “è uno dei pochi americani che amano questo paese, è un giorno così incredibile per me americano, quindi Grazie. “

Panthers ha programmato la loro visita alla Casa Bianca prima della riunione martedì sera contro le capitali di Washington alla Eastern Conference presso la Capital One Arena.

Associated Press ha contribuito a questo rapporto.