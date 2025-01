Stanno emergendo dettagli sul motivo per cui Ben Johnson ha rifiutato i capi la scorsa stagione

Il coordinatore offensivo dei Detroit Lions, Ben Johnson, non è solo uno dei migliori candidati come capo allenatore in questa offseason, ma lo è stato anche l’anno scorso.

In effetti, secondo quanto riferito, era in linea per diventare il prossimo allenatore dei Washington Commanders.

Secondo l’insider Lake Lewis Jr. tuttavia, Johnson voleva che l’ex quarterback dei Commanders Sam Howell fosse il quarterback titolare della squadra, ma il direttore generale Adam Peters voleva arruolare un quarterback.

#Leoni L'OC Ben Johnson voleva fv #Comandanti Il QB Sam Howell sarà il QB della squadra, con il GM Adam Peters che disse a Johnson che stava preparando un QB, tramite @LakeLewisJr. Adam Peters ha deciso di girare l'aereo e annullare l'intervista

Sembra che le cose potrebbero funzionare con entrambe le parti che scelgono di prendere strade separate.

I Commanders si preparano a giocare il turno di divisione contro Johnson e i Detroit Lions dopo una prima stagione straordinaria con il quarterback esordiente Jayden Daniels e l’allenatore Dan Quinn.

Johnson sarà probabilmente presto un capo allenatore a causa del suo lavoro come mente offensiva nella Motor City.

In questa stagione, i Lions si sono classificati primi nell’attacco di squadra, secondi nell’attacco di passaggio e sesti nell’attacco di corsa.

Sono state anche tra le poche squadre che hanno girato la palla meno di 15 volte.

Johnson è stato colui che ha contribuito a trasformare Jared Goff in un quarterback in franchising dopo che sembrava che la sua carriera stesse andando fuori controllo.

Una volta terminata la stagione di Detroit, Johnson avrà senza dubbio molti pretendenti per un potenziale incarico da capo allenatore.

Ancora una volta, sembra che la situazione abbia funzionato sia per Johnson che per i comandanti.

