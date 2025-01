Stanno emergendo dettagli sul motivo per cui Zion Williamson è stato sospeso

Venerdì pomeriggio, i New Orleans Pelicans hanno annunciato di aver sospeso Zion Williamson per una partita dopo aver violato le politiche della squadra.

Successivamente è stato rivelato che Williamson si è presentato in ritardo al volo della squadra per Filadelfia ed è stato costretto a sedersi in disparte quando la sua squadra ha battuto i 76ers venerdì sera.

Ora Williamson parla e si assume la responsabilità delle sue azioni.

Secondo Rod Walker, Williamson ha detto:

“Mi assumo la piena responsabilità per questa sospensione. Ho lavorato molto duramente in riabilitazione per rimettermi in forma per esibirmi per questa squadra. Non ci sono scuse per arrivare in ritardo alle attività della squadra. Mi sono scusato con la signora Benson, i miei compagni di squadra e gli allenatori, e Devo anche delle scuse ai tifosi, posso e migliorerò come compagno di squadra e membro di questa organizzazione”.

Zion Williamson: “Mi assumo la piena responsabilità di questa sospensione. Ho lavorato molto duramente in riabilitazione per rimettermi in forma per esibirmi per questa squadra. Non ci sono scuse per arrivare in ritardo alle attività della squadra. Mi sono scusato con la signora Benson e i miei compagni di squadra e allenatori, e sono anche in debito con… — Rod Walker (@RodWalkerNola) 10 gennaio 2025

Secondo quanto riferito, Williamson è arrivato in ritardo a diversi allenamenti durante la stagione, quindi sembra che quest’ultimo incidente sia stato solo l’ultima goccia.

Nel grande schema delle cose, saltare una partita non è un grosso problema, e per fortuna i Pelicans hanno fatto bene senza di lui.

Ma se ciò dovesse accadere di nuovo, Williamson potrebbe affrontare una sentenza più dura e perdere più partite.

Ciò potrebbe influenzare anche i piani della squadra per il futuro di Williamson.

Circolano voci secondo cui i Pelicans stanno valutando la possibilità di trasferirlo in un’altra squadra.

Dopo anni trascorsi come la loro più grande star, New Orleans potrebbe finalmente fare una mossa e mandare via Williamson.

Se il front office ritiene che non sia impegnato e continuerà a commettere errori come questo, potrebbero essere ancora più aggressivi con uno scambio per lui.

Williamson ha promesso che avrebbe fatto meglio e che non accadrà più.

Ma cambierà il suo destino e il suo futuro a New Orleans?

PROSSIMO: Zion Williamson reagisce alla sospensione dei Pelicans