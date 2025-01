Stanno emergendo dettagli sul prezzo richiesto dai Wizards per Jonas Valančiūnas

Ci sono state molte speculazioni su Jonas Valančiūnas e sulla sua posizione nel roster dei Washington Wizards.

Rimarrà a Washington o si trasferirà in un’altra squadra prima della prossima scadenza commerciale?

Ora sappiamo cosa servirebbe scambiare per Valančiūnas se la squadra decidesse di separarsi da lui.

Secondo Josh Robbins e David Aldridge, tramite NBACentral, il prezzo richiesto per Valančiūnas potrebbe essere un massimo di due scelte al secondo turno del draft.

Hanno scritto:

“Una fonte della lega, la cui squadra non è attualmente coinvolta con i Wizards nelle discussioni su Valančiūnas, ritiene che due giocatori del secondo turno finiranno per essere il massimo che Washington può ottenere per lui”.

Valančiūnas ha segnato una media di 11,6 punti e 8,1 rimbalzi a partita con il 55,8% dal campo durante il suo primo anno con i Wizards.

Subito dopo essere stato acquisito quest’estate, molte persone pensavano che sarebbe stato a Washington solo per un breve periodo di tempo.

A causa del loro track record e della loro posizione in classifica, i fan pensavano che i Wizards sarebbero stati venditori sul mercato commerciale, e sicuramente sembra che lo saranno.

Ciò significa che potrebbero anche lasciare andare Valančiūnas e alcune altre stelle.

Due scelte al secondo turno del draft non sono economiche, ma non sono nemmeno eccessivamente costose, soprattutto per qualsiasi squadra che ritiene che Valančiūnas potrebbe dare loro il potere di cui hanno bisogno per vincere in questo momento.

Diverse squadre lo hanno preso in considerazione e ora conoscono il prezzo richiesto, quindi possono muoversi rapidamente.

Ma i maghi valuteranno tutte le loro opzioni prima di accettare qualsiasi cosa.

A causa delle scarse prestazioni, non hanno bisogno di affrettarsi a concludere un accordo per Valančiūnas o uno qualsiasi dei loro giocatori.

