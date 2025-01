Stanno emergendo dettagli sull’offerta dei Suns nel Jimmy Butler Trade

A quanto pare i Phoenix Suns vogliono Jimmy Butler e sono disposti a rinunciare a molto pur di scambiarlo per lui.

Secondo quanto riferito da Brian Windhorst di ESPN, per NBACentral, i Suns hanno discusso se includere la loro scelta al primo giro del 2031 in uno scambio per Butler.

Questo è un altro segno che i Suns vogliono spostare Butler, ma potrebbero non convincere i Miami Heat a giocare a palla e mandarlo a modo loro.

I Phoenix Suns hanno discusso di includere la loro scelta al primo turno del 2031 in un pacchetto commerciale per Jimmy Butler, per @WindhorstESPN “Phoenix ha anche discusso dell’utilizzo dell’unica scelta al primo giro che è ancora autorizzata a scambiare (2031) in varie conversazioni riguardanti il ​​tentativo di acquisire Butler,… pic.twitter.com/86wcCKzjBA — NBACentral (@TheDunkCentral) 17 gennaio 2025

Precedenti rapporti avevano suggerito che i Suns sarebbero disposti a rinunciare a Bradley Beal se la stella accettasse di rinunciare alla sua clausola di non scambio.

Beal si trasferirebbe a Miami o in una terza squadra coinvolta in uno scambio?

È ancora in sospeso, come molte cose su questo potenziale scambio.

Windhorst ha notato che il proprietario dei Suns, Mat Ishbia, ha distribuito scelte al draft da quando ha preso il controllo della squadra.

Ovviamente non ha paura di separarsi da quelle scelte per migliorare i Suns.

Solo pochi giorni fa hanno stretto un accordo con Nick Richards e alcuni addetti ai lavori ritengono di aver rinunciato troppo per prenderlo.

Riuscirà Ishbia a stringere un accordo per Butler o gli Heat si siederanno e non accetteranno nulla?

Non vogliono tenersi stretto una stella che non ci sarà, ma non vogliono nemmeno rinunciarvi per un pacchetto che non soddisfa le loro esigenze.

Le scelte al draft sarebbero carine, ma richiedono anche talento vincente a causa dell’importanza e del ruolo di Butler nella squadra.

I Suns offrono molto, ma potrebbe non bastare.

PROSSIMO: Secondo quanto riferito, i Suns hanno difficoltà a scambiare 1 veterano