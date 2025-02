Star Chelsea, o próprio Kerr limpou o assédio racial de um policial

O atacante do Chelsea, o próprio Kerr, foi considerado culpado de causar assédio racial depois de chamar um policial britânico de “estúpido e branco”. O júri da Kingston Crown Court, em Londres, limpou o capitão da Austrália em conexão com o incidente no sul -oeste de Londres em 30 de janeiro de 2023. Kerr, 31 anos -Vold e seu parceiro, um Helper West Ham, Kristie Mewis, DRANK Quando eles foram a Twickenham, uma delegacia por um motorista de táxi que reclamou que se recusou a pagar os custos de limpeza depois que um deles vomitou, e um deles quebrou a janela traseira do veículo.

Na delegacia, Kerr tornou -se “ofensivo e ofensivo” a um policial Stephen Lovell, chamando -o de “estúpido e branco”.

O júri retornou o veredicto inocente depois de ser considerado por mais de quatro horas a partir de segunda -feira.

O juiz Peter Lodder disse após a sentença: “Entendo que seu próprio comportamento contribuiu significativamente para a introdução dessa denúncia”.

O australiano não mostrou emoção enquanto lia a frase, mas após a partida do juiz ele levantou os dedos cruzados para seu advogado.

“Depois da sentença inocente de hoje, posso finalmente deixar esse período difícil para trás”, disse Kerr em comunicado.

“Embora eu peço desculpas por me expressar mal sobre a noite traumática, sempre sustentei que não pretendia ofender ou machucar ninguém, e sou grato por o júri concordar por unanimidade”.

O futebol Australia aceitou o veredicto com satisfação e disse que conversaria com Kerrem para “pensar em aprender com esse caso”.

“Continuaremos a fornecer apoio adequado ao seu movimento”, acrescentou.

“Poder e privilégio”

Durante o julgamento, ela negou o uso de “White como insulto”.

Kerr e Mewis disseram ao tribunal como eles se sentem “rejeitados” por Lovell depois de explicar como eles foram “presos” na parte de trás do táxi e “mantidos contra a nossa vontade”.

Kerr, que tem uma raça mista, disse o júri: “Eu acreditava que (eles) me trataram de maneira diferente por causa do que eles consideravam a cor da minha pele – especialmente o comportamento do PC Lovella”.

Ela acrescentou: “Eu tentei expressá -lo por causa do poder e privilégio que eles tinham, eles nunca precisariam entender o que acabamos de passar e o medo que tivemos por nossas vidas”.

O tribunal ouviu que os promotores originalmente decidiram não sobrecarregar Kerr.

Agora pode -se relatar que a equipe jurídica Kerr tentou lançar o caso no interrogatório inicial, argumentando que os promotores abusaram do julgamento.

Falando no julgamento em 14 de janeiro, a Forbes disse que o serviço do Ministério Público da Coroa (CPS) violou suas próprias diretrizes, acrescentando que “Luka” no programa do direito de revisar as vítimas foi usado para justificar os procedimentos do promotor para um ano após o suposto crime.

Durante o julgamento, foi amado que ele apenas apresentou uma declaração em que afirmou que os comentários de Kerra causaram um alarme ou assédio após essa decisão.

Em sua primeira declaração para os promotores, o policial não mencionou o comentário de “Stupid and White”, que influencia ele, disse o júri.

O tribunal ouviu que a polícia enviou um pedido para verificar a decisão do CPS quanto à falta de acusação e respondeu que o resultado seria limitado a um pedido de desculpas.

Mais tarde, os promotores pediram mais evidências e, em dezembro de 2023, a segunda declaração de Lovell foi dada, mencionando a suposta influência.

Ele leu a seção da declaração ao tribunal, que dizia que os comentários o deixaram “chocado, nervoso e (à esquerda) para se sentir humilhado”.

A taxa foi autorizada no final de dezembro de 2023, quase um ano após o incidente.

Kerr estreou para os atuais campeões da Super League Women Chelsea em 2020. Atualmente, ele não funciona devido a uma lesão no joelho.

Em novembro, Kerr e Mewis foram submetidos a abuso homofóbico na Internet depois de anunciar que estavam esperando um filho.

O Chelsea disse que recebeu “comentários homofóbicos inaceitáveis ​​e odiosos”, e a treinadora do Chelsea, Chelsea Sonia Bomtor, chamada de abuso de “Crazy”.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente no canal assinado).