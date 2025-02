Star Warriors Draymond Green Tore NBA State: è “molto noioso”

Draymond Green aveva appena parlato per alcuni minuti sabato mattina sullo stato del gioco su come crede che sia stato consegnato a differenza di come le stelle non beneficiano delle stelle di prima.

E poi un campione quattro volte con Golden State Warriors è stata posta una semplice domanda: pensa noioso il gioco NBA?

“Assolutamente”, ha detto.

Tale è la sfida che l’NBA sta cercando di combattere in questo momento, l’idea di questo punteggio più alto del punteggio più alto, più 3-pointer che mai e la mancanza di una roccia, fisicità calzina , poiché c’erano un paio di generazioni per danneggiare il prodotto.

D’altra parte, l’NBA sta arrivando a una nuova serie di trasmissioni e streaming che produrrà almeno $ 76 miliardi, circa tre volte più dell’ultimo negozio – quindi esiste ancora l’interesse. Gli stipendi dei giocatori sono più alti che mai, la lega continua il registro di partecipazione e le merci volano dagli scaffali.

Ma l’NBA sente costantemente domande sul prodotto della corte. E Green è tra coloro che pensano che ci siano problemi. Ha menzionato un’intervista che ha recentemente visto dove il defunto Kobe Bryant, morto nel 2020, ha definito il gioco “accidentalmente basket”.

“Si tratta di intrusione e altezza della melodia”, ha detto Bryant in quell’intervista. “Puoi fare un colpo, potresti non farlo.”

Disse Green: “Non avrebbe potuto avere ragione.”

Green ha parlato della recente partita di Golden State contro LeBron James e Los Angeles Lakers e di quanto sia “rinfrescante” andare da un pensatore di James – noto per trovare debolezze e usarli.

“Ogni possesso è un tipo di scacchi”, ha detto Green. “Non lo capirai oggi nell’NBA, spesso … Non lo capisci regolarmente. È solo chi può correre più veloce, il che può colpire di più 3, non è contento. Penso che sia molto noioso.”

E con i maestri auto-autenticati simili a Warriors, come Green e Stephen Curry, insieme alla partita di Master Coach-a Time di Steve Kerr, non è un piano di gioco raccomandato.

“Vuoi essere una delle squadre che non giocano accidentalmente”, ha detto Green. “È una sfida.”

Reporting Associated Press.

