Stato dell’Ohio contro Notre Dame: qual è la formula vincente per entrambe le squadre?

E poi ce n’erano due.

Il primo campo dei College Football Playoff a 12 squadre è stato ridotto a due gradi Stato dell’Ohio affronterà Notre Dame nella partita del campionato nazionale CFP lunedì alle 19:30 ET ad Atlanta.

I Buckeyes stanno cercando di conquistare il loro primo campionato nazionale dal 2014, mentre Notre Dame punta a scalare la montagna del calcio per la prima volta dal 1988.

La squadra dell’Ohio State di Ryan Day è avanzata nel CFP di quest’anno, battendo Tennessee, Oregon e Texas con un punteggio combinato di 111-52. L’attacco di Chip Kelly ha una media di 448 yard e 37 punti a partita in tre partite, mentre la difesa ha tenuto gli avversari a una media di 17 punti a partita.

D’altra parte, la squadra di Notre Dame di Marcus Freeman si è affidata alla stessa formula utilizzata per tutta la stagione per arrivare a questo punto: un solido attacco veloce e un gioco difensivo d’élite. I Fighting Irish hanno registrato una media di 155 yard a terra nelle vittorie su Indiana, Georgia e Penn State, mantenendo i tre potenti a 17 punti a partita.

Allora qual è la formula vincente per entrambe le squadre e chi potrebbe essere l’X-Factor in questo gioco?

FOX Sport calcio universitario gli autori Lago Litman , RJ Giovane E Michael Cohen sono qui per assistere al Campionato Nazionale CFP.

Stato dell’Ohio contro Notre Dame: le migliori scommesse sul Campionato Nazionale CFB

Qual è la formula con cui l’Ohio State vince questa partita?

Lago Litman: Rendi il quarterback Riley Leonard unidimensionale. La forza di Leonard è la sua tenacia e la sua tenacia come corridore: ha una media di 57,7 yard a partita. E che si tratti di una corsa pianificata o di un’arrampicata, fa sì che le cose accadano con i suoi piedi. Prendiamo i quarti di finale del CFP vs. Georgia, dove Leonard ha attraversato 32 yarde a centrocampo con una corsa progettata e probabilmente avrebbe potuto continuare se non fosse stato per una maschera facciale (che gli arbitri non hanno lasciato) nel secondo quarto. Successivamente ha saltato un giocatore della Georgia durante la sua corsa al terzo e sette nel quarto quarto.

La difesa dell’Ohio State è reduce da una prestazione strepitosa contro il Texas al Cotton Bowl, dove il ricordo duraturo è stato il punt di Jack Sawyer su Quinn Ewers al quarto down, poi ha raccolto un fumble e lo ha restituito per 83 yard. alla fine dell’ultimo quarto di una partita con due gol. I Buckeyes hanno fatto pressione su Ewers tutta la notte – licenziandolo quattro volte – e lo hanno messo a disagio in tasca, costringendolo a volte a lanciare affrettatamente. Se l’Ohio State riesce a mantenere Leonard, sarà in buona forma per vincere un campionato nazionale.

RJ Giovane: Sii lo stato dell’Ohio. Non la squadra che abbiamo visto prima dell’Oregon con uno schema difensivo tanto prevedibile quanto pedonale, e non un quarterback che non si è reso conto che era tardi quando il cronometro di gara ha toccato lo zero in una partita da un punto. Non l’attacco progettato per sfidare la forza della squadra di football del Michigan 2024 – la sua linea difensiva – con un gioco di corsa tanto inutile quanto efficace. Ole Ohio State, partito per battere Tennessee e Oregon uno dopo l’altro con una difesa che ha generato almeno quattro licenziamenti in ciascuna delle ultime tre partite e un quarterback capace di servire la migliore wide receiver room del mondo. sport.

Come tutto l’anno, l’unico avversario che può battere l’Ohio State è se stesso. Stai fuori dalla tua strada.

Michael Cohen: Smettila di correre. Probabilmente è semplice come sembra per l’Ohio State in questo incontro, dato il netto contrasto tra quanto bene Notre Dame ha gestito la palla in questa stagione (14esimo in casa, 210,8 yard a partita) e quanto male i Fighting Irish hanno lanciato la palla ( 102 a livello nazionale). , 194,3 yard a partita) con il quarterback trasferito Riley Leonard, un giocatore a doppia minaccia noto più per i suoi contributi a terra che in aria. Leonard, che si è unito a Notre Dame dopo aver trascorso le ultime tre stagioni alla Duke, ha lanciato tante intercettazioni (tre) quanti passaggi di touchdown (tre) nei College Football Playoff, con due di quelle scelte arrivate nella vittoria dell’Orange Bowl su Penn. Stato.

Ma Leonard è anche il secondo leader della squadra con 866 yard e 16 touchdown su 167 carry in questa stagione, inclusi almeno 11 carry in ciascuna delle tre partite di playoff di Notre Dame. Gli unici quarterback con più yard di Leonard in questa stagione sono stati Bryson Daily dell’Esercito (1.659), Tyler Huff di Jacksonville State (1.344), Blake Horvath della Marina (1.246), Devon Dampier del New Mexico (1.166) e Parker Navarro dell’Ohio State. (1.046). Leonard e il running back Jeremiah Love, che sta giocando con un infortunio al ginocchio ma ha corso per 1.121 yard e 17 touchdown in questa stagione, forma una delle coppie di corsa più potenti della nazione. Dovrebbero fornire un test salutare per una difesa dell’Ohio State che si colloca al terzo posto a livello nazionale con sole 89,9 yard a partita, incluse solo 35 yard di corsa combinate contro Oregon e Texas nella postseason.

Qual è la formula di Notre Dame per vincere questa partita?

Michele: Crea takeaway per vincere la battaglia del turnover. Per quanto esplosivo sia stato a volte l’attacco di Notre Dame quest’anno – i Fighting Irish hanno segnato 45 punti in metà delle partite della stagione regolare e rimangono sesti nella nazione con 37 punti a partita – gli infortuni ai principali uomini di linea offensivi e ai running back hanno avuto luogo ha rallentato ciò che il coordinatore del primo anno Mike Denbrock può ragionevolmente aspettarsi dalla sua unità. Il quarterback veterano Riley Leonard non ha né la forza delle braccia né le armi di ricezione per pompare costantemente la palla verso il campo, soprattutto contro una difesa dell’Ohio State che consente il minor numero di yard di passaggio a partita (161,1) di qualsiasi squadra del paese. E non è chiaro come sarà l’attacco precipitoso di Notre Dame senza il placcaggio sinistro Anthonie Knapp (distorsione alla caviglia alta) e il tailback Jeremiyah Love (ginocchio), che è stato limitato a sole 17 per 64 yard contro Penn State e Georgia messe insieme.

Tutto ciò significa che i Fighting Irish trarrebbero grandi benefici da un turnover che priverebbe lo stato dell’Ohio di beni extra e ridurrebbe il peso sull’offensiva di Notre Dame. L’allenatore Marcus Freeman e il suo attacco potrebbero quasi certamente essere utilizzati. sfondo difensivo. La buona notizia per i fan di Notre Dame è che nessuna squadra nel paese ha creato più takeaway dei Fighting Irish, e il coordinatore difensivo Al Golden supervisiona un gruppo feroce e rompipalla. Le 19 intercettazioni totali di Notre Dame, due delle quali sono arrivate nella postseason, si collocano al quinto posto a livello nazionale dietro BYU (22), Texas (22), San Jose State (21) e Penn State (20). Anche se i 13 fumble recuperi di Notre Dame sono al terzo posto a livello nazionale dietro solo a Memphis (15) e Duke (14). I Fighting Irish hanno avuto almeno un takeaway in 14 delle 15 partite di questa stagione. L’unica eccezione è stata l’unica sconfitta stagionale della squadra contro l’Illinois settentrionale.

Foglio: In primo luogo, sarebbe d’aiuto se il coordinatore difensivo Al Golden seguisse il piano del Texas per fermare Jeremiah Smith. Il wide receiver star rookie è stato tenuto a una presa bassa stagionale di 3 yard nel Cotton Bowl. L’Ohio State ovviamente ha molte altre armi in attacco, ma bloccare Smith ha reso le cose difficili per Will Howard.

Un’altra cosa è che se Notre Dame può continuare a giocare nel gioco dei passaggi (come ha fatto contro la Penn State) e non fare così affidamento sulla corsa (poiché la robusta difesa dei Buckeyes probabilmente avrà qualcosa da dire al riguardo), lo farà saldare. Il combattente irlandese Jaden Greathouse è diventato il primo ricevitore a superare le 100 yard in una partita di tutta la stagione contro la Penn State, e se Leonard può continuare a nutrirlo, Greathouse ha dimostrato di avere un talento nel fare grandi giocate.

Con l’Ohio State che ha il vantaggio del talento in quasi ogni posizione, Notre Dame non può permettersi di perdere la battaglia per il turnover o rinunciare ai layup come hanno fatto sia l’Oregon che il Texas nelle due partite precedenti.

RJ: Lancia la palla. Quando è il primo e il 10, lancia la palla. Quando è secondo e neutrale, lancia la palla. E quando è il terzo down – terzo e lungo o terzo e corto – chiama un gioco di passaggio con un’opzione di corsa, un’opzione di sprint o una corsa QB piatta.

La ricetta per il successo di Notre deve essere costruita attorno alle metà inferiori di Riley Leonard, Jeremiah Love e Jadarian Price. Notre Dame può vincere la partita mantenendo l’attacco dell’Ohio State fuori dal campo e non permettendo alla difesa dell’Ohio State di respingere una sconfitta. Ricorda, Notre Dame ha battuto la Georgia con due touchdown con Leonard che è passato per sole 90 yard durante l’intera partita. Questo è il tipo di gioco che dovranno giocare per battere una squadra di Buckeyes più talentuosa.

Chi è il più grande X-Factor in questo gioco?

RJ: Aneyas Williams. Il tailback di Notre Dame è stato il catalizzatore della vittoria in rimonta dei Fighting Irish contro la Penn State con una ricezione esplosiva e una corsa di 15 yard per impostare il precipitoso touchdown di Leonard. Il Texas ha approfittato della debolezza difensiva dell’Ohio State inserendo Jaydon Blue nel backfield e organizzando un incontro uno contro uno con il linebacker Sonny Styles. Ogni volta che il QB del Texas Quinn Ewers passava a Blue per un touchdown, lo schema veniva eseguito con Styles che batteva in copertura e poi veniva catturato nel blitz.

Williams ha le capacità per utilizzare gli stili anche in questo gioco. Ha concluso come secondo ricevitore di Notre Dame contro Penn State con cinque ricezioni per 66 yard.

Michele: Il running back dell’Ohio State TreVeyon Henderson. Per la seconda volta in altrettante partite, Henderson ha aperto la porta all’attacco dei Buckeyes con una lunga corsa di touchdown che ha interrotto la gara in un momento critico. Nel Rose Bowl, dove Henderson ha concluso con 114 yard di corsa e due touchdown, è esploso per un touchdown di 66 yard vicino alla metà del secondo quarto che ha portato Ohio State sul 31-0, suggellando il viaggio della sua squadra. alle semifinali nazionali. E al Cotton Bowl, dove Henderson ha concluso con 117 yard di corsa e un punteggio, ha pareggiato una partita 7-7 trasformando un semplice lancio sullo schermo in un touchdown da 75 yard che ha dato ai Buckeyes un’enorme spinta negli ultimi secondi della partita. . nel secondo trimestre. Henderson è una vera minaccia per i fuoricampo ogni volta che tocca la palla, e questa potrebbe essere la scossa di cui l’Ohio State ha bisogno contro l’eccezionale difesa di Notre Dame. I suoi 31 carry totali di almeno 10 yard sono in testa alla nazione per i giocatori con meno di 150 carry in questa stagione. Ha una media di una corsa di oltre 10 yard ogni 4,3 portate, che è di gran lunga il miglior ritmo della sua carriera.

Foglio: Io andrò con Greathouse. Entrò nell’Orange Bowl con appena 31 ricezioni per 359 yard e un touchdown, poi ebbe sette ricezioni per 105 yard e un touchdown per pareggiare la partita alla fine del quarto quarto. Per vincere, gli irlandesi devono effettuare passaggi e Greathouse ha la capacità di essere un trequartista pericoloso. Inoltre, è già stato sul grande palco. Sebbene fosse solo al secondo anno, vinse tre campionati statali consecutivi del Texas alla Westlake High School. Nella partita per il titolo del 2021, ha ottenuto 236 yard, il massimo del campionato statale, con tre touchdown ed è stato nominato MVP offensivo. Può essere una minaccia per gli irlandesi se Leonard prende la palla.

Laken Litman copre football universitario, basket e calcio per FOX Sports. In precedenza ha scritto per Sports Illustrated, USA Today e The Indianapolis Star. È autrice di “Strong Like a Woman”, pubblicato nella primavera del 2022 in occasione del cinquantesimo anniversario del titolo IX. Seguitelo a @LakenLitman .

RJ Young è uno scrittore e analista di football universitario nazionale per FOX Sports e conduttore del podcast “The Number One College Football Show”. Seguitelo a @RJ_Young .

Michael Cohen si occupa di football universitario e basket per FOX Sports con particolare attenzione ai Big Ten. Seguitelo a @Michael_Cohen13 .

