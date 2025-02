Stato selvaggio su Patrick Mahomes, Jalen Herts

Con Philadelphia Eagles che ha vinto il Super Bowl, Jalen Hurts ha ora unito un club molto esclusivo.

Questo club è così esclusivo che contiene solo due membri.

Come sottolineato da Dov Kleiman a X, Hurts e Patrick Mahomes sono in realtà gli unici quarterback preparati dopo il 2012 a vincere un Super Bowl.

Insanity: Patrick Mahomes e Jalen Hurts sono gli unici quarterback preparati dopo il 2012 a vincere un Super Bowl. Esperienze del Super Bowl di QB preparate dopo il 2012: Patrick Mahomes (2017): 3-2 Jalen Hurts (2020): 1-1 Jared Goff (2016), Jimmy G (2014), Joe Burrow (2020), Brock Purdy … pic.twitter.com/sz0avda1lz – dov kleiman (@nfl_dovkleiman) 18 febbraio 2025

Mahomes (preparati nel 2017) e i capi di Kansas City sono passati 3-2, mentre Hurts (2020) e Hans Eagles sono passati 1-1.

Jimmy Garoppolo (2014), Jared Goff (2016), Joe Burrow (2020) e Brock Purdy (2022) sono andati tutti 0-1 sul palco più grande, mentre il resto della lega ha zero apparizioni in Super Bowl durante questo periodo di tempo, per. Kleiman.

Naturalmente, Matthew Stafford e Tom Brady hanno anche vinto un Super Bowl durante questo periodo, ma sono stati chiaramente presi entrambi molto prima del 2012.

Abbiamo visto molti talenti prendere d’assalto la lega negli ultimi anni e sarà interessante vedere chi parteciperà a questo elenco nel prossimo futuro.

Burrow, Lamar Jackson e Josh Allen sembrano essere i candidati più probabili.

Tuttavia, non possiamo dimenticare che le giovani stelle come CJ Stroud, Jayden Daniels e forse anche Caleb Williams, Justin Herbert o Trevor Lawrence vivranno potenzialmente all’altezza delle aspettative impennate intorno a loro.

Attualmente, Hurts e Mahomes sono al suo livello rispetto al resto del pacchetto.

Anche se ci vuole molto di più di un grande quarterback per vincere il premio finale, i giocatori meritano sicuramente molto credito per il recente successo della loro squadra.

PROSSIMO: Nick Wright rivela perché Travis Kelce non si sta ritirando