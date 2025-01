Steelers ha problemi. Il presidente della squadra non crede che Mike Tomlin sia uno di questi

Art Rooney II sa che Pittsburgh Steelers ha problemi.

Il lungo presidente della squadra non crede che il suo allenatore sia uno di questi.

Rooney ha detto lunedì che il club rimarrà completamente dietro Mike Tomlin, che ora si sta chiudendo dopo la vittoria dei suoi ultimi playoff dopo il secondo rapido post -season.

Tomlin, l’allenatore più lungo della NFL, ha firmato una continuazione la scorsa estate, che si svolgerà durante la stagione 2027. Riconoscendo che è diventato frustrato dal defunto in ritardo della squadra, che si è conclusa con Baltimora al primo turno, Rooney non vede la triste finitura come prova che Tomlin ha perso il suo contatto nello spogliatoio.

“Pensa ancora che lui (Mike) abbia i punti di forza che ha sempre avuto nella capacità di guidare la squadra”, ha detto Rooney in seguito aggiungendo, “quando hai un buon allenatore, cerchi solo di continuare la costruzione”.

Sebbene il lavoro di Tomlin sia sicuro, Rooney ha accennato a qualsiasi modifica del personale di Tomlin e non ha escluso il contratto della prossima stagione con gli allenatori, che include Pat Meyer, un coordinatore difensivo.

“È ancora un processo che abbiamo attraversato”, ha detto Rooney.

Tuttavia, Rooney si è anche sfregato nell’idea che il personale tecnico della squadra fosse troppo piccolo nell’era, quando le dimensioni del personale erano funghi in tutta la lega. Steelers ha 19 assistenti nominati secondo il sito Web della squadra – al di sotto della media della lega – anche se Rooney non è d’accordo sul fatto che “dipende da come si calcola”.

Ad ogni modo, Rooney ha aggiunto “Non lo vedo come arrestare noi” e ha sottolineato che il team ha ampliato il suo dipartimento di analisi negli ultimi anni.

La preoccupazione urgente è il difensore, una posizione che è stata in costante perdita dopo il pensionamento di Ben Roethlisberger dopo la stagione 2021. Russell Wilson e Justin Fields hanno diviso gli scatti nel 2024.

Entrambi hanno avuto un successo, ma a volte hanno anche lottato quando la produzione di Wilson è caduta in serratura con il Team Swoon.

Rooney ha chiamato entrambi i giocatori-jotka in attesa di rappresentanti gratuiti: “principianti capaci” e ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto tenerne uno in un accordo perenne.

Sebbene Rooney non abbia specificato quale, ha affermato che l’età potrebbe essere un fattore nel processo decisionale. Wilson ha compiuto 36 anni a novembre. Fields, che è andato 4-2, trasformando i feriti Wilson all’inizio della stagione, celebra il suo 25 ° anniversario a marzo.

“Abbiamo l’intera stanza del difensore da riempire”, ha detto Rooney. “Ci sono (ci sono) lavori.”

Rooney vuole vedere chiunque di riempirli – e gli Steelers hanno firmato l’ex difensore dei delfini Skylar Thompson all’inizio di questo mese – esiste un set di abilità simile che non era con Wilson e Mobile Field in questa stagione.

Gli Steelers potrebbero anche cercare un difensore in uno schizzo in cui Pittsburgh ha 21 scelte complessive. Rooney ha ridotto l’idea che la squadra abbia imparato una sorta di lezione per l’ex selezione del primo round di Kenny Pickett da un lavoro di due anni fallito con la squadra nel 2022 e 2023.

“Dobbiamo solo guardare la prossima opportunità e assicurarci di fare quel buon lavoro”, ha detto Rooney.

Pittsburgh ha molte esigenze in altre aree, tra cui la linea di difesa, il 35enne All-Pro Cam Heyward era in gran parte solo nel separatore e nel vasto ricevitore. George Pickens è uno dei giocatori più talentuosi del campionato, ma è stato anche assegnato più volte sul campo.

Rooney, come Tomlin, crede che la crescita di Pickens sia spazio ed è un ottimista Pickens può soddisfare il suo potenziale. Il team non ha ancora contattato Pickens, che sarà un sequel dell’ultimo anno del suo commercio per principianti nel 2025.

Lo stesso vale per il giocatore in carica dell’anno al finalista TJ Watt, anche se Rooney ha detto: “Speriamo sicuramente che potremmo avere TJ qui dopo quest’anno”.

Alla fine della stagione, Watt ha sottolineato che voleva far parte della soluzione di Pittsburgh mentre cerca di navigare con le sue conseguenze più lunghe nei playoff -ottime anni e caduto -perché Franco Harris ha tirato “immacolato” più di cinque decenni fa.

Rooney comprende l’insoddisfazione della popolazione del fan dicendo che “la mia casella di posta è piena” con una piccola risata.

“Dobbiamo davvero scoprire come guariremo e cosa dobbiamo fare per guarire”, ha detto Rooney. “Mike sa qual è l’obiettivo qui e cosa giriamo. Quindi è deluso quanto lo sono nel modo in cui è finita.”

Reporting Associated Press.

