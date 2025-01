Steelers supostamente rejeitou o pedido do Bears para negociar com Mike Tomlin

O Chicago Bears recentemente tentou e perguntou ao Pittsburgh Steelers sobre a disponibilidade do técnico Mike Tomlin, mas foi rejeitado. de acordo com Adam Schefter da ESPN.

Em busca de um novo técnico, os Bears conversaram com mais de uma dúzia de candidatos desde o final da temporada regular, e o gerente geral Ryan Poles reforçou suas palavras no início deste mês, tentando algo diferente para encontrar o próximo líder da equipe. Durante seu coletiva de imprensa de final de temporada Falando sobre a procura de um treinador principal, disse: “Vamos procurar todos os caminhos para conseguir o melhor treinador aqui”.

De acordo com Schefter, os Bears não foram o único time a recorrer a Tomlin. Os Steelers foram abordados por outro clube e rejeitados porque Tomlin teria uma cláusula de proibição de negociação em seu contrato.

O momento da investigação dos Bears não é claro. No início desta semana, Tomlin foi questionado sobre a ideia de outros times da NFL ligarem sobre sua disponibilidade, e sua resposta foi simplesmente: “Isso economiza tempo”.

A falta de sucesso recente nos playoffs atraiu críticas dos torcedores do Steelers, mas com Tomlin assinando uma prorrogação de três anos em junho e a estabilidade da organização na posição de técnico principal (três homens no comando desde 1969), a mudança de técnico principal não é provável. para vir.

Um candidato com quem os Bears conversaram é o coordenador ofensivo do Detroit Lions, Ben Johnson. Ele provavelmente receberia um aceno do quarterback Caleb Williams, que disse esta semana que gostaria de um “cara com mente ofensiva para que eu possa construir em torno dele”.