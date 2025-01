Stefano Pioli revela porque Cristiano Ronaldo recebe tratamento especial no Al-Nassr

Os portugueses voltam à ação na próxima semana com a equipe SPL.

Stefano Pioli explicou porque Cristiano Ronaldo recebe tratamento preferencial no Al-Nassr e como ele é diferente de Zlatan Ibrahimovic, uma lenda do AC Milan.

Em 2023, Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, fez uma mudança espetacular para o Oriente Médio. Em sua carreira recorde, ele disputou 89 partidas e marcou 80 gols pelo Al-Nassr, com o objetivo de chegar a 1.000 gols no total.

Aos 39 anos, Ronaldo ainda mantém os mais altos padrões e continua a inspirar seus companheiros de equipe na Saudi Pro League, bem como seus milhões de fãs ao redor do mundo. Por conta dessa posição, Pioli e sua comissão técnica veem CR7 de uma forma um pouco diferente.

O estratega italiano contou à Gazzetta dello Sport o seu trabalho com o GOAT português: “Se eu chegar meia hora antes, ele chega 25 minutos antes. Ele é sempre o primeiro a entrar no ônibus. Ele é um perfeccionista que exige muito de si mesmo e dos outros. Vive para a equipe, ajuda e aconselha. Às vezes eu deixo ele conversar com os jogadores. “Não posso tratá-lo como os outros, mas ele é inteligente e respeita o seu papel e o meu.”

Pioli já conquistou o título da Série A com Ibrahimovic no AC Milan, então Ronaldo não é a única estrela com quem colaborou. Quando questionado sobre a diferença entre CR7 e o misterioso atacante sueco, que também jogou até os 40 anos, Pioli respondeu: “São personagens diferentes. Ibra tinha uma personalidade forte e era impulsivo. Cristiano é uma grande lenda conhecida em todo o mundo. No fundo tem mil objetivos oficiais. “Não está longe e vai marcá-los.”

Após as férias de inverno, Ronaldo voltará a jogar pelo Al-Nassr na quinta-feira, contra o Al Akhdoud. Com seu lucrativo contrato previsto para terminar no verão de 2025, eventualmente será necessário tomar uma decisão sobre seu futuro a longo prazo.

