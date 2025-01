Steph Curry ha una sincera ammissione sulla sua carriera nell’NBA

Steph Curry dei Golden State Warriors ha ora 36 anni e si sta avvicinando alla fine della sua carriera.

Non siamo sicuri per quanto tempo resterà in campionato la leggenda del basket, ma non c’è dubbio che sia più vicino alla fine che all’inizio.

Parlando con ESPN tramite Legion Hoops, Curry è stato sincero riguardo al suo tempo in declino.

Ha detto che gli piacerebbe continuare a giocare, ma conosce la realtà della sua situazione.

Curry ha detto:

“Voglio farlo il più a lungo possibile, ma il tempo stringe.”

Steph Curry: “Voglio farlo il più a lungo possibile, ma il tempo stringe.” (tramite ESPN) pic.twitter.com/H1omj3c0AK — Legion Hoops (@LegionHoops) 7 gennaio 2025

Curry ha entusiasmato il pubblico NBA per 15 anni e continua a registrare 22,5 punti, 4,9 rimbalzi e 6,3 assist a partita nel 2024-25.

Forse il più grande tiratore di tutti i tempi, ha ottenuto 10 presenze All-Star, quattro campionati e due volte MVP.

Il suo segno nella storia è indubbio e anche se uscisse dal campionato oggi, sarebbe considerato uno dei migliori di sempre.

Ma Curry è un concorrente naturale e non vuole ancora mollare tutto.

Ma il basket è un gioco molto competitivo e fisico, anche per una guardia come lui.

Ha fatto i conti con il fatto che non giocherà per molte altre stagioni e vuole sfruttare al massimo il tempo che gli rimane

Quindi cosa può fare Curry prima di andare in pensione?

È possibile vincere un altro campionato?

Nessuno dovrebbe mai escludere Curry e la sua squadra, anche quando sono in difficoltà.

Ma ogni sconfitta e ogni postseason mancato lo portano sempre più vicino al ritiro e all’allontanamento definitivo dal gioco.

PROSSIMO: I Warriors mostrano interesse per il veterano dei Bulls