Steph Curry raggiunge un traguardo storico nella sconfitta contro i Raptors

I Golden State Warriors non sono riusciti a superare i Toronto Raptors lunedì sera, ma ciò non ha impedito a Steph Curry di raggiungere un altro importante traguardo NBA.

Secondo Courtside Buzz, Curry ha superato Allen Iverson per la posizione n. 28 nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del campionato con 24.371 punti in carriera.

Le successive tre stelle della lista sono Ray Allen con 24.506, Patrick Ewing con 24.815 e Jerry West con 25.192 punti.

Quanto tempo passerà prima che anche Curry superi i tre?

Stephen Curry ha superato Allen Iverson come numero 1. 28 nella classifica dei marcatori di tutti i tempi della NBA con 24.371 punti in carriera! 🪣 29. Allen Iverson – 24.368

28. Stephen Curry – 14.371

27. Ray Allen – 24.506

26. Patrick Ewing – 24.815

25. Jerry West – 25.192 Dove andrà a finire Steph… pic.twitter.com/uLIEJvWhks — Buzz a bordo campo (@CourtsideBuzzX) 14 gennaio 2025

Sembra che sia solo questione di tempo prima che Curry sia davanti ad Allen, Ewing e West.

In effetti, probabilmente salirà un po’ più in alto in questa lista prima di andare in pensione tra qualche anno.

Curry ha già fatto tantissime cose nei suoi molti anni in campionato, vincendo numerosi MVP, quattro campionati e una medaglia d’oro olimpica.

Naturalmente è anche il leader quando si tratta di tiri da tre punti.

Questo è un altro grande onore per Curry e consolida il suo posto come uno dei più grandi marcatori di tutti i tempi.

Sfortunatamente, Curry ha superato Iverson durante una brutta notte per i Warriors.

Ha messo a segno 26 punti, sette rimbalzi e sette assist, ma Golden State non è riuscito a superare i Raptors e ha perso 104-101.

I Warriors sono ora 12esimi nella classifica occidentale con un record di 19-20 e mercoledì affronteranno i Minnesota Timberwolves, seguiti da Washington Wizards, Boston Celtics e Sacramento Kings.

Curry continuerà ad avere serate grandiose e storiche, e si spera che siano accompagnate da grandi vittorie per i suoi Warriors invece che da sconfitte deludenti.

PROSSIMO: Steph Curry è sincero riguardo al suo futuro con gli Warriors