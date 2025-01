Stephen A. Smith afferma che 1 squadra NBA è “morbida”

Stephen A. Smith non ha mai paura di dire quello che pensa, a prescindere da chi questo possa turbare.

In questo momento, è molto supponente riguardo alle sue opinioni sui Phoenix Suns.

Parlando a “First Take”, tramite Legion Hoops, Smith ha detto che i Suns sono “morbidi”, e questo è il motivo principale per cui stanno lottando per scambiare con Jimmy Butler dei Miami Heat.

Smith ha detto:

“A nessuno frega niente del grasso di una rana volante, sai, e dei Phoenix Suns, non ci interessa… Perché vogliono così tanto Jimmy Butler? Perché hanno bisogno di un duro in quello spogliatoio… Loro” sei morbido.”

Smith crede che Butler potrebbe fungere da “cavaliere duro” della squadra, ma cosa significa veramente?

Butler è sicuramente un giocatore duro, qualcuno che non ha paura della concorrenza e, come Smith, dice quello che pensa.

Anche adesso, Butler ha creato polemiche essendo così onesto e pubblico riguardo al suo desiderio di lasciare gli Heat.

L’iniezione di Butler aiuterebbe i Suns, che languiscono ancora al 12° posto in Occidente con un record di 16-18?

Hanno già molto talento guidato da Kevin Durant e Devin Booker, ma forse Butler potrebbe trasformare l’alchimia della squadra e renderla una squadra più competitiva.

Il problema è che i Suns non hanno molte opzioni quando si tratta di acquisire Butler.

Stanno cercando di scaricare sia Jusuf Nurkic che Bradley Beal, anche se la clausola di non scambio di Beal nel suo contratto lo rende estremamente difficile.

A loro piacerebbe avere Butler a bordo non solo per le sue abilità nel basket ma anche per la sua natura motivata e “rude”, ma non sarà facile.

