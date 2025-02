Stephen A. Smith ammette di aver torto circa 1 commercio NBA

I media sportivi sono un gioco brutale in questi giorni, specialmente nel mondo della NBA, in cui le teste parlanti hanno il compito di sparare al più caldo su base giornaliera può essere possibile senza conseguenze per un errore.

Ci vuole un grande uomo per ammettere quando si sbagliavano su un tetto, ed era esattamente quello che lo ha fatto di recente Stephen A. Smith di ESPN quando ha fatto un passo indietro dopo la sua dichiarazione originale su un successo della scadenza commerciale della NBA.

“Penso di aver sbagliato quando ne ho parlato per la prima volta,” quando stavo parlando del commercio di Jimmy Butler con i Golden State Warriors, che ha ospitato Malika Andrews ha risposto con shock e gli ha fatto ripetere le sue parole prima che aggiungesse “Quando hai un ragazzo Può arrivare alla linea di lancio gratuita tutte le volte che Jimmy Butler, che è il secondo nel tasso di utilità della squadra, cosa succede che sei una pausa. Questo per me, Golden State è molto, molto potente “, ha detto Smith durante l’episodio di domenica del conto alla rovescia della NBA.

“Penso di aver sbagliato.”@stephenasmith Cambia la sua prospettiva su Jimmy Butler e Warriors in questa stagione 😯 pic.twitter.com/ikknv0xdzx – NBA a ESPN (@espnnba) 23 febbraio 2025

Smith ha aggiunto che sebbene non veda vincere l’Occidente di Warrior, non può rifiutare i miglioramenti apportati con Butler aggiunti alla miscela e riconoscerli come una minaccia legittima.

Butler è stata una macchina da tiro libero nelle sue cinque partite nello stato d’oro, in media 9,4 tentativi all’anno. Combatti per una squadra che è stata una delle peggiori in campionato disegnando violazioni prima del suo arrivo.

Sono state solo cinque partite, ma le prime indicazioni sono che questo potrebbe funzionare e i guerrieri non devono essere licenziati.

PROSSIMO: Jimmy Butler ha dominato dal commercio di combattenti