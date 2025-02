Stephen A. Smith ha una registrazione onesta su Luka Doncic -handel

Luka Doncic ha disturbato Dallas Mavericks?

Questa è la domanda che alcune persone ora fanno che Doncic sia stato inviato a Los Angeles Lakers in un commercio di shock da cui i fan si stanno ancora riprendendo.

La “prima presa” di lunedì, Stephen A. Smith ha parlato del commercio e ha detto che stava succedendo qualcosa sotto la superficie del commercio, e non tutto è che sembra.

“Era una dichiarazione che mi è stata fatta non solo dai Mavericks di Dalla, ma dalla lega. E penso che la ricaduta sarà drammatica per dirla in modo lieve “, ha detto Smith.

.@stephenasmith È stato scioccato dal commercio di Luke e crede che ci sia molto di più in questa mossa. “Era una dichiarazione che mi è stata fatta non solo dai Mavericks di Dalla, ma dalla lega. E penso che la ricaduta diventi drammatica per non dire altro. ” pic.twitter.com/vyqgdqdzms – First Take (@FirstTtake) 3 febbraio 2025

Come tutti gli altri, Smith ha sentito voci secondo cui il front office era sconvolto per i problemi di condizionamento di Doncic e per il fatto che presto avrebbero dovuto pagargli un’enorme estensione del contratto.

E mentre questi sono motivi per mettere in pausa, è davvero abbastanza per inviare un talento di generazione?

Alcune persone suggeriscono che stava succedendo qualcos’altro e forse Mavericks si era stancato di Doncic per altri motivi.

Forse la sua personalità si è messa in mezzo o hanno sentito che le lesioni avrebbero continuato.

Indipendentemente dal motivo, hanno fatto una forte dichiarazione con questo commercio.

Non solo ha sconvolto Doncic e la sua famiglia, ma lo ha anche reso ingiustificato per un’estensione di Supermax e gli è costato $ 100 milioni.

Per molti, sembra un tratto personale destinato a ferire Doncic.

Il front office di Dallas ha appena inviato un messaggio che ha ricordato a tutti che i giocatori e gli agenti non hanno tanto potere che pensano di fare.

Alla fine, è la direzione del team che prende la decisione finale.

Questo commercio è stato così sorprendente e così grande che le persone vogliono sezionare i motivi dietro di esso per molto tempo.

