Stephen A. Smith suggerisce al nuovo accordo che presto arriverà con ESPN

Per molti anni, Stephen A. Smith è stato uno dei più grandi, se non la più grande personalità sportiva in circolazione, ed è stato buono per ESPN, la rete a cui è stato associato per oltre un decennio.

Recentemente ci sono state alcune speculazioni che potesse lasciare ESPN e anche lui recentemente suggerito Che può guidare in carica politica, probabilmente come membro del partito democratico.

Ma Smith ha detto a Front Office Sports che si aspetta di raggiungere un appuntamento con ESPN per restare con esso.

“Spero che raggiungiamo un accordo molto, molto presto, e mi sposero con ESPN nel prossimo futuro”, ha detto Smith.

Esclusivo: Stephen A. Smith dice a FOS che presto si aspetterà un nuovo accordo con ESPN e che rimarrà con la rete. “Speriamo di raggiungere un accordo molto, molto presto, e mi sposerei avanti con ESPN nel prossimo futuro.” pic.twitter.com/idupmgdytq – Front Office Sports (@FOS) 5 febbraio 2025

Mentre è una figura polarizzante a causa delle sue riprese di calore e della personalità ultra-tooquace, Smith è anche una caratteristica importante per le stesse ragioni.

È stato un appuntamento fisso in “First Take” di ESPN per anni, e alcuni non vedono l’ora di alcune delle sue stranezze, come la sua costante colpa di Dallas Cowboys e il suo intenso fandom a New York Knicks.

Smith ha anche fatto alcune esibizioni presso la soap opera “General Hospital” di lunga durata, per la prima volta nel 2007 e di nuovo nel 2016.

ESPN ha subito alcuni cambiamenti significativi di recente in quanto ha rilassato alcune delle altre grandi personalità, come Mark Jackson e Jeff Van Gundy, che hanno chiamato i giochi NBA per tornare indietro per molti anni.

Con il mutevole panorama della sorveglianza sportiva, sarà interessante vedere come Smith trascorrerà il suo tempo sulla rete nei prossimi anni.

