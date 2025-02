Stephen Curry rivela un cambiamento che vedrà in NBA

Mentre il weekend All-Star della NBA si svolge nella Bay Area con i Golden State Warriors, che ospita Stephen Curry ha preparato una conversazione entusiasmante sulla trasparenza della lega.

Il tagliento, noto per aver rivoluzionato il basket con la sua abilità in tre punti, ora ha messo gli occhi sulla trasformazione di un altro aspetto del gioco.

Durante la sessione dei media, in cui le discussioni spesso guidano contro potenziali cambiamenti delle regole, Curry ha suggerito un’idea innovativa che potrebbe rimodellare il modo in cui sembriamo ufficialmente.

Il suo suggerimento? Rendi pubbliche le qualità delle prestazioni dell’arbitro, simili a come le statistiche dei giocatori sono facilmente accessibili.

“Voglio vedere il sistema di classificazione REFS. Lascia che sia più pubblico, proprio come appaiono le nostre statistiche. Non rendere il loro lavoro più difficile perché è davvero duro, ma sarebbe interessante dalla prospettiva dei fan e del giocatore sapere perché l’arbitro è fantastico e come lo classificano ”, ha spiegato Curry tramite KNBR.