Stephen Eze de Jamshedpur FC abre em sua viagem para representar a Nigéria, seu tempo na Índia e mais

Stephen Eze tem sido a espinha dorsal da defesa de Jamshedpur nesta temporada.

A jornada de futebol de Stephen Eze é de perseverança, determinação e trabalho duro implacável. Desde seu começo humilde em Makurdi, na Nigéria, para representar os Super Eagles na Copa do Mundo da FIFA de 2018, sua história serve como uma inspiração para jovens jogadores de futebol em todo o mundo.

Em uma entrevista exclusiva à Khel Now, Eze aprofunda suas primeiras lutas, a importância do futebol base na Nigéria, sua transição para o futebol profissional e suas ambições para o futuro.

Crescendo em Makurdi e sua primeira viagem de futebol

Stephen Eze vem de Makurdi, uma cidade conhecida por sua paixão profundamente enraizada pelo futebol. Lembre -se de como crescer na Nigéria foi uma mistura de desafios e oportunidades, e o futebol serviu como sua fuga final.

“Não foi fácil. Vindo de uma cidade como Makurdi, você deve lutar por tudo. Na África, nada é fácil, você tem que vencer. O futebol tem a ver com sacrifício, e isso é algo que aprendi desde muito cedo. Meus pais tiveram um papel muito importante em apoiar meus sonhos; Eles lutaram por mim, acreditavam em mim e me ajudaram a chegar onde estou hoje ”, refletiu Eze.

Sua viagem deu uma guinada significativa quando ele obteve um contrato com as estrelas Lobi da Premier Premier League em apenas 18 anos. A partir daí, sua subida era meteórica, mostrando imensas habilidades defensivas e compostura na bola, o que finalmente lhe rendeu um lugar na configuração da seleção.

O torneio de futebol Tata Stephen Eze

As contribuições de Stephen Eze para o futebol nigeriano vão além de sua própria carreira. De volta para casa, um torneio de futebol que leva seu nome, o torneio de futebol Tata Stephen Eze continua a inspirar jovens jogadores.

“É uma grande honra ter um torneio de futebol que leva seu nome. O objetivo é fornecer aos jovens talentos uma plataforma para mostrar suas habilidades e obter a exposição de que precisam. Sei o quão difícil é entrar no futebol profissional e, se eu puder ajudar algumas crianças a realizar seus sonhos, o mundo significaria para mim ”, disse ele.

Representando a Nigéria na Copa do Mundo da FIFA 2018

Um dos momentos decisivos da corrida de Eze ocorreu quando ele foi nomeado na equipe preliminar de 30 homens da Nigéria para a Copa do Mundo da FIFA de 2018 na Rússia. Ele fazia parte de uma equipe que incluía alguns dos nomes mais importantes do futebol africano, enfrentando a Argentina de Lionel Messi na fase de grupos.

“Fazer parte da equipe da Copa do Mundo foi uma experiência incrível. Competindo nesse nível, com os melhores jogadores do mundo, foi um sonho tornado realidade. Foi um momento de orgulho não apenas para mim, mas para minha família e todo o meu país.

Apesar da doloroso da Nigéria nos estágios do grupo, a experiência deixou um impacto duradouro em Eze. Ele credencia a exposição da Copa do Mundo por elevar seu jogo e fortalecer sua crença em suas habilidades.

Eze revela por que ele escolheu conhecer Jamshedpur FC

O retorno de Stephen Eze ao Jamshedpur FC tem sido um dos movimentos mais esperados do clube nesta temporada indiana da Super League (ISL). O zagueiro nigeriano, que anteriormente desempenhou um papel crucial para homens de aço, explicou que sua decisão de retornar foi promovida pelos fortes laços que ele formou durante seu primeiro período. Com um conjunto diferente de jogadores estrangeiros desta vez e futebol retornando ao normal após a Covid, Eze estava ansioso para experimentar jogar na frente dos fãs de Jamshedpur mais uma vez.

“Bem, direi que são as pessoas”, admitiu Eze quando perguntado sobre sua motivação para se encontrar com o JFC. “Quando você trabalha com as pessoas e vê como elas são boas e agradáveis. A última vez que estive aqui, todo mundo me tratou bem. Eu conhecia todas essas pessoas, e elas eram boas comigo. Se você trabalha em algum lugar e as pessoas são boas, acho que você quer trabalhar com eles.