Stephen F. Austin demite o técnico Kyle Keller após nove temporadas, início de 1 a 7 em jogos de conferência

Kyle Keller levou os Lenhadores a uma participação no torneio da NCAA e a uma reviravolta histórica sobre Duke em 2019. (Craig Strobeck-Imagn Images)

A carreira de Kyle Keller em Nacogdoches acabou.

Stephen F. Austin anunciou que havia demitido Keller na tarde de quarta-feira, marcando a primeira demissão significativa da campanha de 2024-25. O técnico associado Tony Jasick atuará como técnico interino pelo restante da temporada.

“Queremos agradecer a Kyle por suas contribuições positivas e liderança nas últimas nove temporadas, incluindo vitórias memoráveis ​​e icônicas em alguns dos locais mais sagrados do basquete universitário que ficarão para sempre gravados na história da SFA”, disse o diretor atlético Michael McBroom. declaração. “Desejamos a ele o melhor em suas oportunidades futuras.”

Embora os Lenhadores tenham tido um início brutal nesta temporada, Keller teve um desempenho bastante notável no programa. Ele foi contratado para substituir Brad Underwood antes da campanha 2016-17 e acumulou três temporadas de 20 vitórias em suas nove temporadas na escola. Eles ganharam o título da Southland Conference em 2018 depois de um recorde de 28-7 naquele ano e chegaram ao torneio da NCAA, embora tenham caído na primeira rodada.

Embora essa tenha sido sua única aparição no torneio, os Lenhadores derrotaram o então número 1 Duke na prorrogação do ano seguinte com uma campainha no Cameron Indoor Stadium. Isso acabou com a seqüência de 150 vitórias consecutivas de Duke em casa contra adversários fora da conferência.

No geral, Keller teve um recorde de 171-95 em suas nove temporadas no Stephen F. Austin. Ele também ganhou o prêmio de Treinador do Ano de Southland durante a campanha 2019-20. Eles tiveram um recorde de 28-3 naquela temporada e estavam no caminho certo para chegar ao torneio da NCAA, embora tenha sido cancelado devido à pandemia de COVID-19.

Stephen F. Austin tem apenas um recorde de 8-11 nesta temporada e começou com 1-7 em jogos de conferência. Os Lenhadores perderam três consecutivas e cinco das últimas seis no jogo de sábado contra o Northwestern State.