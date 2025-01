Stetson Hatters x N. Alabama Lions: como assistir à transmissão ao vivo de basquete da NCAA, canal de TV e horário de início

relatório de intervalo

N. Alabama e Stetson apareceram no jogo, mas seus ataques certamente não. N. Alabama está no controle total com uma vantagem de 47-26 sobre Stetson.

Se o N. Alabama continuar jogando assim, eles aumentarão seu recorde para 11-6 em pouco tempo. Por outro lado, Stetson terá de se contentar com um recorde de 4-13, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Leões do Norte do Alabama @ Stetson Hatters

Registros atuais: N. Alabama 10-6, Stetson 4-12

Como assistir

O que saber

O N. Alabama está 2-8 contra o Stetson desde fevereiro de 2019, mas terá a chance de diminuir um pouco a diferença no sábado. Os dois se enfrentarão em uma batalha do Atlantic Sun às 16h00 horário do leste dos EUA no Edmunds Center. Apesar de estarem de fora, os Leões buscam uma vantagem de oito pontos no déficit.

Na última quinta-feira, o N. Alabama não conseguiu vencer o FGCU e caiu por 75-70.

Stetson não teve o ano que seus fãs esperavam até agora, mas vitórias consecutivas podem ser um sinal de que coisas boas estão por vir. Eles foram vitoriosos contra Cent. Arkansas por uma pontuação de 75-65 na quinta-feira.

A derrota do N. Alabama caiu seu recorde para 10-6. Quanto ao Stetson, a vitória elevou o recorde para 4-12.

O N. Alabama venceu o Stetson por 79-72 quando os times jogaram pela última vez em fevereiro de 2024. A revanche pode ser um pouco mais difícil para o N. Alabama, já que o time não terá a vantagem de jogar em casa desta vez. Veremos se a mudança de local faz diferença.

Chance

N. Alabama é um grande favorito de 8 pontos contra Stetson, de acordo com o último relatório probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Leões como favoritos de 7,5 pontos.

O acima/abaixo é de 152 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Stetson venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra o N. Alabama.