Steve Cohen de Los Mets sobre negociações com Pete Alonso: “Eu não gosto do que eles nos apresentaram”

O tópico quente durante o incrível evento do Dia do Mets no sábado foi Pete AlonsoAgência gratuita.

A primeira base do Mets ainda está testando o mercado de agentes livres e, enquanto o beisebol espera uma resolução, os jogadores, treinadores e membros do escritório central responderam a perguntas sobre Alonso ao longo do dia. Mas a resposta mais notável veio do proprietário do Mets. Steve Cohen.

Cohen estava no painel de bate -papo de liderança de bate -papo com o presidente do Mets Baseball Operations. David Stearns e gerente Carlos Mendoza Onde várias perguntas sobre a temporada de 2024, seus movimentos fora da temporada e os jogadores que estão atualmente no time responderam. Foi perguntado ao painel qual era a situação com Alonso.

“Todos nós amamos Pete. E já dissemos isso muitas vezes. Acho que, à medida que passamos por esse processo, continuamos a expressá -lo”, disse Stearns. “Também entendemos que este é um negócio e Pete, como agente livre, merece o direito e tem o direito, realmente ganhou o privilégio, de ver o que está por aí.

“Também nos sentimos muito bem com jovens jogadores que estão emergindo através do nosso sistema, que têm a capacidade de jogar no nível das grandes ligas. Vimos no ano passado, e isso nem sempre é uma opinião popular, mas eis que vimos no ano passado .

Boars, músicas de “Pete Alonso” e “We Want Pete” soaram após a resposta de Stearns. Cohen pediu à multidão que se acalme antes de dar sua versão das negociações da baixa temporada.

“Fizemos uma oferta importante a Pete. E o que David disse que está correto, ele tem o direito de sair e explorar seu mercado, e é isso que ele está fazendo”, disse Cohen. “Pessoalmente, essa tem sido uma conversa e negociação exaustiva. Soto foi difícil, isso é pior. Em grande parte, fizemos uma oferta importante. Eu não gosto das estruturas (da oferta) que estão sendo apresentadas, acho que é muito assimétrico em nosso contra.

“Eu nunca vou dizer não. Sempre existe uma possibilidade. A realidade é que estamos avançando. Continuamos incorporando jogadores. À medida que continuamos incorporando jogadores, a realidade é que se torna mais difícil encaixar Pete em que já temos Um grupo muito caro de jogadores.

“Estou sendo brutalmente honesto. Não gosto de negociações. Não gosto do que foi apresentado para nós. Ouça, talvez isso mude. Sempre serei flexível. Se continuar, é possível que tenhamos que nos mover encaminhar com os jogadores existentes que temos “

“Não gosto de negociações. Não gosto do que nos foi apresentado.” Steve Cohen fala sobre as negociações do Mets com Pete Alonso e a possibilidade de os Mets avançar sem ele: ➡️ Tri declarado @Cadillac pic.twitter.com/wpqze47ydl -Sny (@snytv) 25 de janeiro de 2025

Foi relatado que o acampamento de Alonso ofereceu ao Mets uma oferta exclusiva por três anos com opções de exclusão voluntária. Conforme relatado, o Mets ofereceu um contrato de três anos por um valor entre 68 e 70 milhões de dólares, que Alonso rejeitou.

Andy Martino de Sny relatado Na noite de beisebol desta semana, em Nova York, que a oferta reportou entre US $ 68 e US $ 70 milhões está em “dinheiro atual”. Houve um desacordo sobre os adiamentos, mas o valor final que Alonso rejeitou foi superior a 70 milhões de dólares se o dinheiro for levado em consideração.

Martino relatou na época de Jesse Winker Assinando que o Mets iria operar como se Alonso assinasse em outro lugar e começasse a adicionar peças à lista como Cohen mencionou. Além do Winker, o Mets adicionou RHP AJ Minter fortalecer o bullpen e estender contratos de ligas menores a várias armas.

Como um plano de backup para Alonso, o Mets disse aos jovens jogadores da pintura Mark Winds e Brett Batty para Exercite -se em várias posições da pintura, incluindo a primeira baseapenas no caso de.

Atualmente, as conversas entre Alonso e Blue Jays estão “avançando”, mas nenhum acordo é alcançado. Isso deixa a porta aberta para uma reunião do Mets, mas com a equipe pronta para se reunir para treinamento de primavera em menos de um mês, o tempo corridas.