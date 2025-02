Steve Kerr diventa onesto su Kevin Durant che rifiuta i guerrieri

Kevin Durant aveva scambiato da Phoenix Suns ai Golden State Warriors, una delle sue ex squadre.

L’accordo che si dice era tornato nella baia con Jimmy Butler, che andò a Suns, ma secondo quanto riferito l’accordo stava cadendo a pezzi perché Durant non era interessato a una riunione.

Invece, Butler si fece strada verso Dubs mentre Suns stava pat.

Il principale allenatore di Warrior Steve Kerr sembra capire perché la futura Hall of Famer non avrebbe avuto un altro accordo con Warriors, per. Ganci della legione.

“Non incolpo un po ‘Kevin Durant per non voler correre le cose qui. Ha preso così tanto S – per simile, “Oh, salti sulla band”. E poi è il MVP finale per due anni consecutivi. È come se fosse ancora criticato … quindi perché dovrebbe incontrare di nuovo tutto ciò che BS? “

Durant ha giocato le sue prime nove stagioni con Seattle Supersonics/Oklahoma City Thunder, e sembrava che sarebbe stato lì per forse tutta la sua carriera, soprattutto dopo aver guidato il Thunder alla finale della NBA nel 2012.

Ma quando è diventato un agente libero nel 2016, tutte le scommesse erano spente, soprattutto quando Thunder aveva appena fatto saltare in aria una serie 3-1 ha portato a Warriors nelle finali della Western Conference.

Quando si è unito a Stephen Curry e Warriors quell’estate, è stato visto come una mossa debole, specialmente quando avevano vinto 73 partite nella stagione 2015-16 e hanno portato il campionato NBA a casa la stagione prima.

Ma hanno vinto tutto in entrambe le prossime due stagioni e probabilmente avevano bisogno di Durant per farlo.

Ora ci sono voci secondo cui Durant viene scambiato quest’estate dopo che Suns ha dovuto sopportare un paio di anni infruttuosi con lui, Devin Booker e Bradley Beal nella loro lista.

