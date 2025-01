Steve Kerr, do Warriors, diz que Stephen Curry está “realmente lutando” com as emoções da derrota enquanto o time cai para 0,500

Os Warriors têm vagado na mediocridade durante a maior parte da temporada, mas ultimamente essa mediocridade se transformou em um basquete totalmente ruim. Pelo segundo jogo consecutivo, os Warriors perderam em casa para um time sem seu melhor jogador, registrando uma derrota por 114-98 para o Miami Heat, sem Jimmy Butler, na terça-feira. Isso acontece apenas dois dias depois de uma derrota péssima de 30 pontos para o Sacramento Kings, que estava sem De’Aaron Fox. Os Warriors estão agora em 18-18 e em 10º na Conferência Oeste.

Durante a derrota do Heat, na qual os Warriors ficaram para trás por até 20 pontos, o astro Stephen Curry pôde ser visto deixando escapar visível frustração. Depois que Curry saiu do jogo pela última vez faltando pouco mais de três minutos para o final, ele estava andando no banco dos Warriors durante um intervalo, visivelmente abatido antes de colocar uma toalha na cabeça e se sentar.

No início do jogo, Curry pode ser visto batendo nas costas de uma cadeira durante um intervalo de frustração, enquanto os Warriors lutavam para fazer qualquer coisa contra um time do Heat com poucos jogadores. Após o jogo, Curry classificou as derrotas consecutivas como o ponto mais baixo do time.

“Sim, quero dizer, eles praticamente não aparecem consecutivamente.” curry disse. “A parte difícil é que estes são jogos vencíveis contra equipas que, por qualquer razão, estão mais ou menos na mesma (posição) na classificação… Não temos nada para mostrar, nada realmente a que nos agarrarmos como ‘Oh, nós ‘estamos indo muito bem se pudéssemos…’

“Parece que os dois lados da bola estão brigando. Eles provavelmente estão conectados, se você chutar normalmente, sua confiança aumenta, sua crença de que você pode vencer o jogo aumenta. Isso ajuda você a jogar na defesa. Uma vez que você perde esse espírito , é óbvio o quão ruins podemos ser às vezes.”

Curry terminou o jogo com 31 pontos e sete rebotes, mas recebeu pouca ajuda de seu elenco de apoio. Apenas Trayce Jackson-Davis e Buddy Hield se juntaram a Curry na casa dos dois dígitos para o Golden State, somando 30 pontos. Andrew Wiggins, Draymond Green e Dennis Schroder, os outros três titulares, somaram 21 pontos. Como equipe, o Golden State acertou apenas 28% na faixa de 3 pontos e 40,8% em campo, o que não vencerá muitos jogos. Especialmente quando o Heat teve seis artilheiros de dois dígitos, incluindo uma saída de 20 pontos de Nikola Jovic fora do banco.

“Eu posso ver”, disse Kerr. “Posso ver isso com Steph. Ele continuou a ser brilhante noite após noite, mas no fundo, ele é um vencedor, é um campeão, quer competir ao mais alto nível. Vimos isso há alguns meses em Paris. O melhor dos melhores. Ele assume o comando do quarto período quando tudo está em jogo. É isso que ele é, é para isso que ele vive, então ele está realmente lutando com a emoção de (o time) não ser competitivo agora, ele não está. Eu não lidei com isso desde, não, eu sei, seus primeiros dois anos na liga, ele definitivamente está lutando. com isso.”

As lutas dos Warriors não são totalmente surpreendentes, já que eles não conseguiram encontrar outro companheiro de chapa para fazer par com Curry. Eles recarregaram sua profundidade na offseason passada, mas isso não foi suficiente para ajudar Curry a arcar com a maior parte da carga de trabalho ofensiva.

Então, para onde vai o Golden State a partir daqui? Obviamente, esta equipe não vai arremessar 20% da faixa de 3 pontos todas as noites, especialmente porque eles têm estado na média da liga além do arco durante toda a temporada. Mas está claro que o Golden State pode precisar fazer uma troca para colocar mais talentos em torno de Curry se quiser competir seriamente. Os Warriors foram apontados como potenciais pretendentes de Jimmy Butler, embora isso tenha sido unilateral, já que Butler supostamente colocou os Warriors em uma lista de times com os quais ele gostaria de ser negociado. Os Guerreiros são relatados Não estou interessado em perseguir Butler, e, em vez disso, demonstraram interesse no grande homem dos Bulls, Nikola Vucevic.

Vucevic faria maravilhas com o espaçamento dos Warriors, e especificamente Curry, que teve que lidar com menos espaçamento do que nunca desde a saída de Klay Thompson nesta entressafra. Vucevic teve uma ótima temporada em um time confuso dos Bulls e está arremessando 42,4% de profundidade em quase cinco tentativas por jogo. E faltando apenas um ano de contrato, os Warriors não teriam que se comprometer muito com o pivô de 34 anos.

Vucevic pode não ser a peça que fará dos Warriors um verdadeiro candidato ao título, mas é uma jogada que aumentaria o ataque no curto prazo e potencialmente aliviaria um pouco da frustração de Curry.