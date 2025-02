Steve Kerr ha una registrazione onesta su Andrew Wiggins

Golden State Warriors ha ricevuto Jimmy Butler mercoledì sera, ma è costato loro uno dei loro giocatori più amati e amati.

Andrew Wiggins è stato inviato a Miami Heat nel commercio e ha fermato sei stagioni nella Bay Area contenente un look All-Star e un campionato.

Dopo la grande notizia mercoledì, il capo allenatore Steve Kerr ha parlato di Wiggins, cosa significava per la squadra e quanto gli mancherà.

“(Wiggins) ha appena avuto un bambino la scorsa settimana … uno dei miei giocatori preferiti che abbia mai allenato … non lo sosteniamo nel ’22 senza di lui”, ha detto Kerr via NBA all’ESPN.

Messaggio di Steve Kerr a Andrew Wiggins 💙 pic.twitter.com/8cyfdwd0vv – NBA a ESPN (@espnnba) 6 febbraio 2025

Wiggins è arrivato a Warriors nel 2019-2020 dopo aver iniziato con il Minnesota Timberwolves.

La gente aveva molte domande su Wiggins e non erano sicuri di come si sarebbe adattato alla rotazione della squadra.

Quando è entrato in campionato per la prima volta, è stato raffigurato come leader della squadra, soprattutto dopo aver vinto il debuttante di quest’anno.

Ma Wiggins potrebbe adattarsi all’essere la seconda o la terza opzione di Warriors dietro Steph Curry e Klay Thompson?

Le persone non erano sicure, ma Wiggins iniziò presto a mostrare il suo potenziale.

Durante i suoi sei anni con Warriors, era in media di 16,7 punti e 4,7 rimbalzi.

Come ha detto Kerr, è stato una parte importante del set della squadra, quando hanno servito il loro ultimo campionato e Wiggins ha avuto una grande influenza sulla cultura e sulla chimica della squadra.

Ma il basket è un affare difficile e Warriors ha sentito meglio spostare Wiggins in modo da poter acquisire Butler.

Lascerà molte altezze e traguardi di carriera, ma sembra che Wiggins lascerà anche molti amici.

PROSSIMO: Insider rivela l’atteggiamento di Kevin Durant nei confronti del potenziale ritorno ai combattenti