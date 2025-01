Steve Kerr parla dell’impatto degli incendi in California

Gli incendi che hanno devastato l’area di Los Angeles hanno colpito profondamente la comunità NBA.

La star dei Los Angeles Clippers Kawhi Leonard si è allontanato dalla squadra per sostenere la sua famiglia dopo l’evacuazione, mentre il capo allenatore dei Golden State Warriors Steve Kerr ha affrontato la sua devastante perdita.

Kerr ha appreso che la sua casa d’infanzia aveva ceduto alle fiamme e sua madre, 90 anni, si è unita a migliaia di altre persone costrette a fuggire dalle loro case mentre l’incendio divampava nei sobborghi.

“Steve Kerr dice che sua madre, 90 anni, è al sicuro dopo essere stata evacuata dalle Palisades. Ma Kerr dice che la casa in cui è cresciuto è bruciata. Kerr dice anche che la sua scuola superiore è stata distrutta a Palisades. Kerr dice che la casa di Draymond Green a l’area sembra essere sopravvissuta all’incendio, ha scritto Ohm Youngmisuk di ESPN su X.

Negli ultimi giorni, Kerr ha mantenuto uno stretto contatto con i suoi fratelli garantendo al tempo stesso la sicurezza di sua madre.

Nonostante la tragedia, vede l’allenamento come una via di fuga dalla devastazione.

Steve Kerr ha trascorso gran parte degli ultimi giorni a parlare con i fratelli e ad assicurarsi che sua madre fosse al sicuro. Ma Kerr dice che il coaching fornirà una via di fuga per alcune ore. Anche se non riesce a credere alla distruzione, dice: “Non una perdita di vite umane. Una perdita di proprietà. Una cosa completamente diversa”.

