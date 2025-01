Steve Kerr rivela cosa è andato storto nella sconfitta contro i Kings

Sembrava che mercoledì sera i Golden State Warriors avrebbero superato i Sacramento Kings, ma alla fine furono sconfitti e subirono un’altra sconfitta imbarazzante.

I Warriors avevano un grande vantaggio all’intervallo, ma alla fine hanno perso 123-117.

Dopo la sconfitta, Steve Kerr ha parlato con 95.7 The Game di cosa è andato storto.

“Eravamo semplicemente imprudenti e imprudenti con la palla. … Troppi passaggi e possedimenti imprudenti in cui è come, ‘No, non vince in trasferta nell’NBA, non vince.’ Dobbiamo capire cosa vince e dobbiamo metterlo in pratica”, ha detto Kerr.

Dopo essere stati in vantaggio per 65-48 all’intervallo, i Warriors sono crollati completamente nel secondo tempo, giocando un basket molto sciatto e imprudente.

È stata l’ultima deludente sconfitta per Golden State, che attualmente è l’undicesima testa di serie in Occidente con un record di 21-22.

I Warriors speravano in una vittoria mercoledì perché li avrebbe riportati a .500 e avrebbe permesso loro di riprendersi dalla grande sconfitta contro i Boston Celtics qualche sera fa.

Invece, i loro errori furono ancora una volta smascherati.

Kerr ha ancora fiducia nella sua squadra e crede che possano cambiare le cose, ma i tifosi non ne sono così sicuri.

Questo tipo di partite dimostra che i problemi dei Warriors sono profondi e che non imparano dai propri errori.

La scadenza commerciale arriverà presto e c’è la possibilità che il front office apporterà grandi cambiamenti per rafforzare le possibilità della squadra.

Ma qualunque cosa accada, i Warriors non possono più avere partite come questa in cui perdono un grande vantaggio perché semplicemente non prestano attenzione o non giocano con attenzione.

