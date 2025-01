Steve Sarkisian supostamente assina extensão para permanecer no Texas após rejeitar interesse da NFL

Steve Sarkisian levou o Texas a um recorde de 13-3 nesta temporada antes de cair para o estado de Ohio nas semifinais do CFP (Foto de CFP/Getty Images)

O técnico do Texas, Steve Sarkisian, permanecerá com os Longhorns por um longo prazo. Sarkisian concordou com uma extensão de contrato que o manterá no Texas até 2031, de acordo com vários relatórios.

O técnico de 50 anos atraiu o interesse de times da NFL, mas optou por permanecer comprometido com o Texas em vez de se juntar aos profissionais. O contrato de sete anos acrescenta um ano à extensão de seu contrato anterior, que ele assinou em fevereiro passado e que lhe rendeu US$ 10,6 milhões por ano.

A nova extensão supostamente inclui um aumento em um negócio já lucrativo, de acordo com Pete Thamel da ESPN. Sarkisian já era o terceiro treinador mais bem pago do esporte, atrás de Dabo Swinney, de Clemson, e Kirby Smart, da Geórgia.

Sarkisian aparentemente confirmou a extensão com uma postagem nas redes sociais na sexta-feira, escrevendo “Hook’em” sobre uma foto do treinador posando com o AD do Texas, Chris Del Conte, e o presidente Kevin Eltife.

Desde que se tornou treinador principal do Texas em 2021, Sarkisian levou os Longhorns a um recorde de 38-17 em quatro temporadas, conquistando o título dos 12 grandes em 2023. Nesta temporada, o Texas foi 13-3, obtendo um quinto lugar no primeiro ano de o playoff ampliado. Os Longhorns tiveram fortes vitórias sobre o 12º Clemson e o 4º Arizona State, mas caíram para o Ohio State nas semifinais do CFP.