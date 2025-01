Steve Smith diz que Virat Kohli estava ‘100%’ eliminado e refuta a polêmica decisão do terceiro árbitro no teste SCG

Steve Smith reivindicou uma recepção de Virat Kohli no Dia 1 em Sydney, mas foi anulado pelo terceiro árbitro.

O BGT 2024-25 teve outra decisão polêmica do árbitro no Dia 1 do quinto Teste da série, que começou na sexta-feira em Sydney com Steve Smith e o terceiro árbitro Joel Wilson.

Embora Wilson tenha julgado a decisão a favor do batedor indiano Virat Kohli, Smith a refutou, dizendo que estava “100%” certo de ter colocado a mão sob a bola antes de jogá-la para o alto.

Na primeira bola que Kohli enfrentou na partida, em Scott Boland, ele empurrou para a direita do segundo deslize e foi rasteiro.

Smith mergulhou rasteiro para a direita e agarrou a bola. Mas como estava desequilibrado, Smith ergueu a bola no ar. Marnus Labuschagne, na ravina, completou a captura.

O árbitro em campo decidiu que o terceiro árbitro revisasse. Wilson estava convencido de que a bola havia tocado a grama enquanto estava nas mãos de Smith e julgou que Kohli não estava eliminado.

Smith não ficou satisfeito com a decisão do terceiro árbitro. Durante o intervalo para o almoço, ao falar com a Fox Sports, Smith disse: “100%. “Não nego de jeito nenhum, 100%.” quando questionado se ele estava com a mão embaixo da bola.

No entanto, Smith aceitaria a decisão do árbitro e diria: “Mas o árbitro tomou a decisão. “Vamos seguir em frente.”

Veja: Steve Smith “100%” afirma a captura de Virat Kohli

Kohli, no entanto, não conseguiu aproveitar muito o adiamento que obteve. Depois do almoço, ele foi dispensado da mesma forma, vencendo um lançamento fora do coto, do mesmo lançador, Boland, por 17 bolas em 69 bolas.

Jasprit Bumrah, que lidera o time na ausência de Rohit Sharma, venceu o sorteio e optou por rebater primeiro em um campo verde em Sydney. A Índia está com problemas no primeiro dia. No momento em que este artigo foi escrito, a Índia estava em 76/4.

