A administração do século Steve Smith e Alex Carey deu à Austrália uma vantagem dominante nos tocos no segundo dia do segundo teste contra o Sri Lanka em Galle na sexta -feira. A Austrália, liderada por 73 marchas em 330-3, estava pronta para publicar a soma gigantesca das primeiras pousadas, e Smith e Carey costuraram o suporte ininterrupto de 259 velocidades para o quarto portão. As tigelas do Sri Lanka mostraram estilo inicial, mas os spinners lutaram pelo mesmo desaparecimento da superfície quando a bola perdeu a mordida e Smith usou a lacuna.

O capitão australiano começou a delinear, e suas outras pessoas poderiam ser cortadas 24 quando o LBW foi julgado como Nishan Peiris.

No entanto, a revisão oportuna o salvou, e Smith nunca olhou para trás.

Smith apertou seu abraço na competição com discos elegantes e fotos precisas.

Ele assumiu vários riscos calculados e, quando o Sri Lanka não tinha um número significativo a se defender, o campo logo se espalhou para cortar os limites, não caçar postigos.

Isso não impediu o capitão australiano, que facilmente perfurou as lacunas enviando nove quatro e seis.

Ele se lembrou de seu 36º centésimo teste em estilo, atraindo Kamind Mendis no meio do tempo para o meio do portão.

Carey foi promovido a cinco em vez de Josh Inglis, que estava fora de campo, cultivando um doloroso nas costas e teve uma chance, correndo até meio século em 68 entregas.

Suas centenas vieram com o caminho certo para a fronteira, pegando apenas 118 bolas para alcançar um marco, e terminou com a melhor carreira 139 de 156 bolas, que incluíram 13 quatro e dois seis.

O Sri Lanka foi lançado anteriormente por 257 e a noite retomou 229-9.

Kusal Mendis jogou uma mão solitária com 85 espetaculares, mas ficou sem parceiros quando a Hatch Australian terminou as rodadas após a resistência tardia.

Os visitantes já colocaram o troféu Warne-Mula fora do alcance do Sri Lanka, após o primeiro teste, vencendo uma vantagem inesperada por 1 a 0 com uma vitória esmagadora.

As entradas e a humilhação são a pior falha do Sri Lanka na história do teste.

