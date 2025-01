Steve Smith, Usman Khawaja Slam invicto Tony, Austrália no topo do Sri Lanka

Steve Smith ficou invencível em 104, depois de exceder 10.000 testes e ajudou a Austrália a atingir o Sri Lanka junto com outro Usman Khawaj no primeiro dia do teste de abertura na quarta -feira. A Austrália atingiu 330-2 em 81,1, quando a chuva parou de jogar no dia seguinte aos turistas decidiram chegar a Galle primeiro no início de uma série de dois jogos. A abertura esquerda de Khawaj, em 147, e o capitão Smith estabeleceram o estande invencível 195 para frustrar o ataque da oposição em duas sessões da tarde sem posto.

O marco de Smith conseguiu três fugas de Nishan Peiris para chegar à terceira tonelada em quatro partidas quando ele tirou a vegetação da bolsa e levantou o bastão para reconhecer os gritos da multidão.

Smith fez a curva durante a primeira sessão com 9999 corridas e dirigiu calmamente sua primeira entrega pela metade, para o único Prabath Jayasuriya.

Ele se tornou o 15º batedor para 10.000 testes e apenas o quarto australiano que alcançou o feito depois da fronteira de Allana, Steve Waugh e Ricky Ponting.

Smith sobreviveu ao alívio precoce ao bater quando Jayasuriya digeriu um retorno acentuado na mesma, uma chance de o Sri Lanka chegar a Rue.

Ele fez os anfitriões pagarem muito, criando um teste sublime da 35ª era do teste para confirmar seu crescimento como uma das rochas da Austrália na ordem média.

Khawaja alcançou seu 16º teste da centésima tonelada virgem no solo do Sri Lanka-So 17, corresponde à seca da era das cinzas em junho de 2023.

A tonelada estava equipada com um arco rápido para Asitha Fernando, até o limite de uma pequena perna, acidente vascular cerebral com elegância e alívio.

O jogador de 38 anos teve alguns momentos na boca, quando não havia fãs e alívio 74.

Outra oportunidade deslizou pelos dedos do Sri Lanka com Smith aos 90 anos, quando Kusal Mendis, reagindo lentamente atrás dos troncos, derramou uma chance de um morcego.

Antes, Travis Head quebrou 57 de 40 bolas, incluindo 10 quatro e um seis, para colocar imediatamente o Sri Lanka nas costas.

Head, que substituiu o Konsasa de 19 anos como abridor de testes, colocou a 92ª corrida com outro Khawaja canhoto.

Os anfitriões finalmente encontraram um avanço quando o chefe introduziu a incapacidade de uma alegação ambiciosa contra Jayasuriya apenas para encontrar uma longa caçada.

Jeffrey Vandersay disse a Marnus Labuschagne no primeiro deslize aos 20 na curva à esquerda.

Com três spinners especializados no XI australiano, os turistas mantêm todos os ases, especialmente com o fato de que eles esperam deteriorar o jogo em campo.

