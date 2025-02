“Stiamo per portare l’inferno”: i guerrieri adottano l’intera esperienza di Jimmy Butler

Melissa Rohl Fox Sports NBA Writer

Draymond Green stava correndo al Golden State Warriors Court‘ Giovedì una partita contro Los Angeles Lakers quando ha notato un giornalista che ha intervistato Jimmy Butler nel corridoio.

Il verde si fermò. Diede un caloroso abbraccio a Butler, lampeggiando un gran sorriso. Quindi se ne andò di nuovo.

“Queste persone, amico, vuoi andare in guerra”, ha detto Butler le serie di sport della Fox mentre Green volava. “F — King Dogs che non se ne frega niente e fanno nulla per vincere.”

Butler sembrava davvero entusiasta di essere nei guerrieri un giorno dopo che Miami lo ha cambiato e ha chiuso la separazione del mese tra lui e il caldo tra lui, che lo includeva tre volte quando è stato interrotto. Si prevede che debutterà i suoi guerrieri sabato contro Chicago.

Green è ugualmente entusiasta della partnership. Il CEO di Warriors Mike Dunleavy Jr. lo ascoltò sul guerriero del maggiordomo e diede la sua benedizione senza esitazione.

“Tutti hanno paura degli amici che hanno ST”, ha detto Green a Fox Sports. “Ma i ragazzi che non hanno ST non vinceranno.”

Butler è una controversa superstar.

Ha guidato il calore a due finali della NBA e si è fatto un nome brillando i passi più grandi, guadagnando “Playoff Jimmy”. Ma è anche noto per il suo tempo con Chicago, Minnesota, Filadelfia e più recentemente Miami, che termina con la variabilità del dramma.

Warriors è atterrato a Butler dopo che una compagnia fallita è tornata dalla superstar di Phoenix Suns Kevin Durant, che ha vinto due campionati con Golden State nel 2017 e nel 2018. Quando gli è stato chiesto di Green se è stato sorpreso dalla decisione di Durant, ha detto a Fox Sports: “No, no. Abbiamo tutti senso nel mondo”.

In relazione all’accordo con Miami, Butler ha accettato di continuare per due anni, $ 111 milioni nella stagione 2026-27 e respingerà la sua opzione da $ 52 milioni la prossima stagione.

Butler si unisce alla squadra di Warriors, che ha vinto quattro titoli in otto anni nel 2015-2022, ma ha combattuto da quando è rimosso nel secondo turno dei playoff nel 2023 e mancando completamente l’anno scorso durante la stagione.

Attualmente, i Warriors sono 11 ° nella West Conference con un record 25-26.

Butler voleva un nuovo inizio. E i Warriors volevano un’altra superstar accanto al 36enne Steph Curry per assicurarsi che la testa principale di Curry non fosse sprecata.

I guerrieri credono che questa sia la loro capacità di essere di nuovo eccezionale.

Curry ha definito Butler un vincitore e ha aggiunto: “Man mano che la posta in gioco si alza, si alza all’evento”. Aggiunto il coach di Warriors Steve Kerr: “Penso che possa adattarsi bene.”

Green non ha esitato quando gli è stato chiesto se credeva ai Warriors Champions a Butler.

“Penso di sì”, ha detto Green a Fox Sports. “Certo, dobbiamo metterlo insieme e scoprirlo. Ma credo sicuramente che questo ci metterà in competizione per competere al massimo livello – 1000 %. Hai l’opportunità di ottenere uno dei primi 20 giocatori NBA.

Questo è certo: nessuna squadra si precipita Curry, Green e Butler nella serie di playoff a sette giochi.

“Porteremo l’inferno a molte persone”, ha detto Butler a Fox Sports.

***

Ci sono state rughe in questa stagione che Butler a volte non ha mostrato abbastanza sforzo con il caldo.

È una controversia interessante per un giocatore la cui immagine più durevole è quando è crollato sul tavolo del marcatore nell’esaurdare la finale NBA del 2020 dopo la partita 5. Aveva appena riversato il suo cuore con una performance da 35 punti, a 12 vie e da 11 assistita da Lakers.

In quel momento, era l’incarnazione dello sforzo.

Jimmy Butler ha portato alle due finali NBA di Miami, tra cui il 2020 contro La Lakers in una bolla

Butler non è in grado di determinare il momento esatto in cui le cose hanno iniziato a rompersi tra lui e il caldo.

“Non so esattamente cosa è successo, ma è successo”, ha detto Butler a Fox Sports. “Sono così lontano. L’ho superato per un po ‘. So cosa è successo. So cosa hanno fatto. Ma una cosa che non puoi controllare è il modo in cui qualcun altro ti vede.

“(Warriors) mi vede come un ragazzo alto prezioso qui. Pensano di poterli aiutare a vincere. Quindi sono bloccato. È quello che voglio fare.”

Butler ovviamente non era più apprezzato a Miami.

Il primo accenno del crack ha alzato la testa nell’ultima offseason quando il presidente della squadra Pat Riley ha espresso incertezza a maggio che Butler ha continuato a continuare il contratto in questa stagione.

Butler si sentì senza dubbio senza rispettarlo. Ha segnato 40 punti otto volte durante le conseguenze. Ha portato l’ottavo seme in finale nel 2023, incluso un capolavoro a 56 punti contro Milwaukeen nel primo turno nel gioco 4.

A suo avviso, meritava un cenno redditizio che era in relazione alla sua produzione.

A quel tempo, Riley ha definito l’espansione “una grande decisione” “qualcuno che non sarà lì e disponibile ogni sera”. Butler aveva perso almeno 18 partite ogni stagione quando si è unito alla squadra nel 2019, seduto per infortuni, riposo e molte altre ragioni.

Riley ha anche fatto un’eccezione a Butler dicendo in un’intervista sui social media durante l’ultima stagione che il caldo avrebbe colpito Boston nel loro primo turno se non fosse stato ferito. “Se non stai giocando sul campo … dovresti tenere la bocca”, ha detto Riley.

Le cose hanno continuato l’acido in questa stagione, culminando in Butler, che ha richiesto il commercio. Si sentiva sottovalutato e il suo ruolo in una fine offensiva era notevolmente diminuito.

In questa stagione ha una media di 17,0 punti per 10,5 aziende di target sul campo, che sono i suoi voti minimi in entrambe le categorie nella lega del terzo anno nel 2013-14. Il suo tasso di utilizzo di 21,6 è stato anche il più basso dopo la sua terza stagione e chiaramente dietro le due stelle della squadra, Tyler Herro (27,6) e Bam Adebayon (23.1).

Tuttavia, Butler ha sparato il suo più alto 54% della sua carriera.

Le tensioni hanno raggiunto l’apice a gennaio quando Butler ha dichiarato di aver perso la gioia in campo dopo la partita contro l’Indiana nello stesso mese. Quando gli è stato chiesto se poteva restituirlo con calore, ha aggiunto: “Probabilmente no”.

Il giorno dopo, il calore lo ha interrotto da sette partite per essere “dannoso per la squadra”. Ha restituito tre partite prima di essere interrotto quando ha perso il volo della squadra. La sua terza sospensione è arrivata dopo aver lasciato l’allenamento presto dopo aver scoperto che è uscito dalla panchina.

Questa volta la sospensione era indefinita.

Quando gli è stato chiesto perché ha perso la gioia, Butler non ha esitato.

“Non posso essere un giocatore che so di poter essere onesto”, ha detto Butler a Fox Sports. “Il mio tempo è arrivato e il mio tempo è andato lì. Va bene. Non c’è niente di sbagliato. Ho un amore per Miami.

***

Ci sono due versioni di Butler.

Quando è felice, è il giocatore più duro sul campo che può portare da solo con le spalle del franchising.

Quando è infelice, è noto per rendere la vita un servizio di franchising molto spiacevole.

All’inizio, sembrava che si sarebbe adattato perfettamente a Miami. Ma alla fine, si è imbattuto in una cultura termica ben documentata. È stato fondato dal pugno di ferro di Riley e copre i principi di altruismo e disciplina.

Butler è noto per lavorare sodo, ma vuole anche fare le cose a modo suo.

Ora ci sono domande su come si adatti ai guerrieri, che hanno la loro cultura separata dominata dalla gioia e dal fuoco verde di Curry.

Butler può essere mercurio e difficile – ed è decisamente eccentrico. Ha preparato il suo caffè nella bolla della NBA e lo ha venduto ai giocatori per $ 20 con una tazza, una ricerca esilarante per un giocatore che guadagna più di $ 34 milioni.

Quindi, il giorno dei media nel settembre 2023, è apparso con lo sguardo di Emo ai giornalisti del troll, oscillando capelli lisci, piercing al sopracciglio, rossetto nero e smalto nero.

Le scelte di stile di Butler Media Day sono diventate le merci di Legend nelle ultime stagioni

Su e fuori dal campo, Butler è unico. È un personaggio, ma è anche forte e noioso, senza timore di invitare leader, allenatori e compagni di squadra, un ruolo che Green ha in genere assunto nei guerrieri.

Quando Butler era a Chicago, chiamò il nuovo allenatore Fred Hoibergia dicendo: “Devi mantenere tutti responsabili”. In Minnesota, ha detto al manager Scott Layden: “Tu – King ha bisogno di me, Scott. Non puoi vincere senza di me.” A Filadelfia, ha sfidato le gerarchie “Big Three”. E a Miami, ha chiarito che si è opposto che la squadra non ha fatto sì che le star di alto profilo si univano a lui come Damian Lillard.

Quando Butler si sente mite o che quelli intorno a lui non si adattano alla sua intensità, le cose di solito vanno male rapidamente.

Ma i guerrieri non sono preoccupati per la sua vestibilità.

“Scegli un veleno”, ha detto Green a Fox Sports. “Oh, Jimmy può essere un po ‘difficile? Perché vuole vincere? Ho scelto di gestire così duro (piuttosto) piuttosto che trattare con un ragazzo che vuole solo esistere e apparire e continuare la loro giornata. Fa qualsiasi cosa può vincere.

Allo stesso modo, Curry non è preoccupato.

“È un cane, è un vincitore e solo l’idea di avere molto da dimostrare in una nuova situazione”, ha detto Curry. “È entusiasta di aiutarci e siamo entusiasti di aiutarlo. Ha un certo stile che penso sia attualmente mancante per la creazione di tiro, entrando in linea a metà della proprietà.”

Per quanto riguarda Butler, si aspetta solo di ricominciare da capo.

Ha perso 19 delle ultime 24 partite di Miami, di cui 14 delle ultime 17 a causa dell’interruzione, che gli è costata $ 500.000 per il gioco. Non gioca dal 21 gennaio, trascorrendo il suo tempo lontano dalla squadra, allenandosi e con la sua famiglia.

Butler afferma di non aver disturbato tutto il rumore intorno a lui negli ultimi mesi.

“Non mi interessa”, ha detto Butler a Fox Sports. “Non mi interessa le persone che parlano. Questo è quello che le persone dovrebbero fare. Quando non sanno cosa sta realmente accadendo, dovresti parlare. Dovresti speculare e devi indovinare. Sono solo felice di ottenere La possibilità di giocare di nuovo a basket.

In termini di guerrieri, sperano che questo cambiamento li metta di nuovo in campionato.

“La migliore versione di me stesso è ciò di cui questa squadra ha bisogno”, ha detto Butler a Fox Sports. “E questo sarà.”

Ha la sua gioia indietro.

Ed è pronto a ricordare a tutti chi è di nuovo Jimmy Butler.

Melissa Rohlin è una scrittrice della Fox Sports NBA. In precedenza ha coperto la Lega Sports Illustrated, la Los Angeles Times, il Bay Area News Group e il San Antonio Express -News. Seguila su Twitter @ Melissarohl .

