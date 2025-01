‘Sto pensando di andarmene’: Enzo Maresca conferma che la stella del Chelsea potrebbe partire presto

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Novità sul Chelsea

Chillwell lascerà presto il Chelsea





Direttore del Chelsea Enzo Maresca lo ha confermato Ben Chillwell sta valutando la prospettiva di lasciare il club quest’inverno.



Il nazionale inglese è considerato in eccedenza da Maresca in questa stagione e finora ha giocato solo 45 minuti.

Maresca ha ora rivelato che Chilwell non sarà impegnato nel terzo turno della FA Cup mentre si prepara ad una nuova sfida lontano dai Blues.

Ha detto ai giornalisti: “Chilwell sta pensando di andarsene in questo momento, quindi è meglio non usarlo per evitare infortuni, quindi il piano è di non usare Ben domani”.

Gli azzurri Hanno avuto un inizio tranquillo nella finestra di mercato invernale, ma dovrebbero cercare un difensore centrale nei prossimi giorni.

Wesley Fofana è fuori per il resto della stagione a causa di un infortunio al tendine del ginocchio Marc Guehi è stato collegato a una possibile riunione.

Alla stella del Crystal Palace mancano meno di 18 mesi di contratto e gli Eagles potrebbero essere tentati di sancire la sua vendita per 60 milioni di sterline.