Storm utilizza il tag del giocatore principale su Gabby Williams

Martedì il Seattle Storm ha designato Gabby Williams come giocatore regolare, il che significa che non diventerà un agente libero senza restrizioni.

Le squadre hanno tempo fino al 20 gennaio – il giorno prima che giocatori e squadre possano iniziare le negoziazioni – per estendere la designazione di base ai giocatori idonei. Williams si unisce a Kelsey Plum (Las Vegas Aces), Sata Sabally (Dallas Wings) e Breanna Stewart (New York Liberty) come giocatori con la designazione, consentendo loro di firmare un’offerta di qualificazione di un anno per lo stipendio più alto possibile della WNBA ($ 249.244). ma impedisce loro di firmare con un’altra squadra come free agent.

La situazione della Williams è degna di nota perché, secondo quanto riferito, la scorsa estate ha indicato alle squadre che se si fossero impegnate a non usare la designazione di base su di lei, avrebbero preso in considerazione la sua decisione su dove firmare dopo aver portato la Francia alla medaglia d’argento alle Olimpiadi.

Fonti hanno detto a ESPN che Williams e i suoi rappresentanti non sono rimasti sorpresi dalla decisione di Seattle di utilizzare la designazione di base su di lei e hanno lavorato a stretto contatto con Storm per determinare i suoi prossimi passi.

A causa dell’arrivo in ritardo della Williams, la scorsa stagione ha giocato solo 12 partite per lo Storm, a differenza delle stagioni complete completate da altri giocatori chiave per le rispettive squadre. I suoi impegni internazionali le hanno anche impedito di affrontare il tipico processo di libera agenzia senza restrizioni. Ha firmato nuovamente con Seattle nel luglio 2023 come free agent limitato dopo essersi ripresa da una commozione cerebrale subita giocando professionalmente in Francia prima di prendere in considerazione le offerte di più squadre l’anno scorso.

Sebbene la stagione degli Storm si sia conclusa con un raid di ace nel turno di apertura dei playoff, Williams ha detto in seguito che firmare nuovamente con il Seattle è stata la mossa giusta.

Le 12 partite giocate dalla Williams per il Seattle nel 2024 hanno rappresentato il periodo migliore della sua carriera nella WNBA. Ha registrato una media di 10,3 punti, il massimo della sua carriera, oltre a 4,0 rimbalzi, 3,7 assist e 1,7 palle recuperate a partita. Nel 2022, l’ultima stagione completa della Williams nella WNBA, è stata nominata nella seconda squadra All-Defensive ed è stata anche nominata nell’Olympic All-Star Five dopo aver segnato una media di 15,5 punti e 2,8 palle recuperate per la Francia ospitante.

La Williams ha segnato 19 punti, 7 rimbalzi e 3 palle recuperate nella partita per la medaglia d’oro, ma la Francia ha perso 67-66 quando gli Stati Uniti hanno vinto il loro ottavo campionato olimpico consecutivo.

Secondo l’attuale contratto collettivo della WNBA, che scade dopo questa stagione, i giocatori sono soggetti a un massimo di due designazioni di base o a un contratto per un minimo di due anni. Le squadre possono utilizzare la designazione major per un free agent in ogni offseason fintanto che il posto non viene occupato da un giocatore che è ancora sotto un contratto pluriennale firmato con la squadra dopo aver ricevuto la designazione.

Questa è la prima volta che la Williams riceve un titolo importante.

I giocatori che hanno ricevuto un’offerta qualificante base possono ancora essere scambiati. Sabally ha detto ai giornalisti la scorsa settimana che aveva giocato la sua ultima partita a Dallas e stava lavorando con i Wings per trovare una nuova casa.

