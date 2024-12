STR vs SCO Dream11 Previsão Hoje Jogo 17 BBL 2024-25

Dicas e guia do Dream11 Fantasy Cricket para a partida 17 do Australian T20 League Bash (BBL 2024-25) a ser disputada entre STR x SCO em Adelaide.

A Big Bash League (BBL) 2024-25 receberá uma competição eletrizante no último dia de 2024. O ano terminará com o confronto entre Adelaide Strikers e Perth Scorchers.

A 17ª partida do torneio será disputada no Adelaide Oval, no dia 31 de dezembro. Ambas as equipes disputaram quatro jogos cada até agora.

O Adelaide Strikers caiu para a 7ª posição na tabela de pontos depois de perder dois jogos consecutivos. Até agora eles venceram apenas um jogo. Enquanto isso, o Perth Scorchers vem de uma vitória sobre o atual campeão Brisbane Heat, que os levou ao quarto lugar na classificação.

STR x SCO: detalhes da partida

Fósforo: Adelaide Strikers (STR) vs Perth Scorchers (SCO), partida 17, Australian T20 League Party (BBL 2024-25)

Data da partida: 31 de dezembro de 2024 (terça-feira)

Tempo: 13h45 IST / 08h15 GMT / 18h45 LOCAL

Evento: Adelaide Oval, Adelaide

STR vs SCO: Frente a frente: STR (12) – SCO (13)

O confronto direto entre as duas equipes tem sido muito acirrado. Eles jogaram um total de 25 jogos. Dos quais, Perth Scorchers venceu 13, enquanto Adelaide Strikers tem 12 vitórias em seu crédito.

STR vs SCO: boletim meteorológico

A previsão não prevê chuva na noite de terça-feira em Adelaide e a temperatura deverá ficar em torno de 28° C. A umidade ficará entre 25 e 30 por cento com um fluxo médio de vento em torno de 11 a 12 km/h.

STR vs SCO: Relatório de Apresentação

A superfície Adelaide Oval é plana e excelente para rebatidas. Este não é um grande pedaço de terreno e os limites quadrados medem cerca de 65 metros. O campo externo é rápido e este não é um lugar onde você queira defender um total.

STR vs SCO: XI previsto:

Atacantes de Adelaide: Matthew Short (c), D’Arcy Short, Ollie Pope (sem), Chris Lynn, Jamie Overton, Alex Ross, Liam Scott, James Bazley, Henry Thornton, Cameron Boyce, Lloyd Pope

Ardentes de Perth: Finn Allen, Matthew Hurst (sem), Aaron Hardie, Cooper Connolly, Ashton Turner (c), Nick Hobson, Ashton Agar, Andrew Tye, Matthew Kelly, Jason Behrendorff, Lance Morris

Dream11 Fantasy Team No. 1 STR vs SCO Dream11 sugerido:

STR vs SCO BBL 2024-25 Dream11 Team 1

goleiro: Ollie Papai

rebatedores: Ashton Turner, DArcy Short

todo terreno: Ashton Agar, Aaron Hardie, Cooper Connolly, Jamie Overton, Matthew Short

jogadores de boliche: Jason Behrendorff, Andrew Tye, Lloyd Pope

Capitão de primeira escolha: Breve Mateus || Capitão de segunda escolha: DArcy curto

Vice-capitão de primeira escolha: Aaron Hardie || Vice-capitão Segunda opção: Ollie Papai

Dream11 Fantasy Team No. 2 STR vs SCO Dream11 sugerido:

STR vs SCO BBL 2024-25 Dream11 Team 2

goleiro: Ollie Papai

rebatedores: Ashton Turner, DArcy Short

todo terreno: Ashton Agar, Aaron Hardie, Cooper Connolly, Jamie Overton, Matthew Short

jogadores de boliche: Jason Behrendorff, Henry Thornton, Lloyd Pope

Capitão de primeira escolha: Jamie Overton || Capitão de segunda escolha: Jason Behrendorff

Vice-capitão de primeira escolha: Cooper Connolly || Vice-capitão Segunda opção: Agar Ashton

STR vs SCO: Previsão Dream11: Quem vai ganhar?

O Adelaide Strikers teve dificuldade em seguir em frente nesta temporada. Eles têm uma unidade de rebatidas forte, mas seus arremessadores têm enfrentado dificuldades até agora. Os Perth Scorchers pareciam mais fortes em ambos os departamentos. É por isso que torcemos para que o Perth Scorchers vença aqui.

