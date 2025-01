Sua chance de ganhar 500.000 jades estelares; Descubra como

Novo Evento Jade

Todos os fãs e pioneiros do Gacha estão bastante entusiasmados agora, pois você pode ganhar 500.000 Star Jades no novo evento Honkai Star Rail. Começou a nova versão 3.0 que lançou este evento para fãs e jogadores.

Neste artigo falaremos sobre todas as recompensas que você pode ganhar, uma nova loteria e mais detalhes. Sem perder mais tempo, vamos entrar no assunto.

Evento Prêmio Sorte Cósmica e como participar?

Através da guia de eventos no Honkai Star Rail, você pode obter acesso ao novo evento Cosmic Luck Prize. Ao fazer login, os jogadores podem reivindicar uma recompensa única de 100 Star Jades selecionando “Visão geral das recompensas”. No oitavo dia, todos os competidores terão a chance de ganhar mais 100 jades. Portanto, estão confirmados 200 jades estrelas que você pode ganhar facilmente.

Como participar do sorteio?

Eleições diárias: De agora até 2 de fevereiro de 2025, você terá duas opções diárias:

Jades garantidas

Escolha a opção esquerda para 100 jades estelares imediatos.

sorteio de loteria

Escolha a opção correta para entrar na loteria onde você pode ganhar:

50 Jades Estelares (90% de chance)

600 Jades Estelares (10% de chance)

500.000 Star Jades (Prêmio da Sorte Superstar)

Os resultados do sorteio são anunciados no dia seguinte a cada sessão de loteria. Se você pular um dia, receberá automaticamente 100 jades. Apenas os 20 jogadores sortudos em todos os servidores (América, Europa, Ásia, TW/HK/MO) podem reivindicar o Prêmio Lucky Superstar.

Dias 1-3: 2 vencedores por dia

Dias 4-6: 3 vencedores por dia

Dia 7: 5 vencedores

valor monetário: Com base no pacote de fragmentos oníricos mais caro da loja (US$ 99,99 por 8.080 fragmentos) e contabilizando a negociação individual com jades estelares, 500.000 jades equivalem a aproximadamente US$ 6.200. Rola no jogo: Esta quantidade de Jades permite 3.125 puxadas, garantindo pelo menos 34 personagens cinco estrelas ou cones de luz, assumindo uma taxa de sorte no pior caso de 90 puxadas por 5 estrelas.

Os jogadores que violarem os termos de serviço do Hoyoverse não são elegíveis para o grande prêmio, e os vencedores podem ser obrigados a fornecer informações pessoais para distribuição do prêmio. Participar deste evento não lhe custará nada e talvez sua super sorte possa lhe render 500.000 Star Jades no Honkai Star Rail.

Isso mostra claramente que Hoyoverse realmente se preocupa com sua comunidade e fãs, pois eles sempre esperam oferecer mais eventos como este no Honkai Star Rail e em outros jogos Gacha também.

