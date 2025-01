Sub -19 WC: Índia esmagar Bangladesh com oito gols para garantir a quarta próxima vitória

Os campeões predominantes da Índia continuaram a corrida dominante na Copa do Mundo Feminina da ICC Sub -19, com oito gols sobre Bangladesh em sua reunião Super Six em Kuala Lumpur no domingo. Graças a essa vitória abrangente, a Índia agora registrou seus quartos ganhos consecutivos, mantendo sua série invencível e adicionalmente determinando como fortes pretendentes ao título. Um ataque de boliche indiano disciplinado, liderado por um impressionante feitiço de 3/15 da mão esquerda de Vaishnavi Sharma, limitada Bangladesh a um pobre 64 corridas em 20 príncipes-a menor soma do torneio.

Apesar de suas lutas, a soma de Bangladesh foi a mais alta concedida pela Índia no torneio atual, jogando anteriormente o oeste da Índia (44) e a Malásia (31) por menos de 50.

Em resposta, a perseguição da Índia foi para o início ardente, liderado pela Trisha Gongadi da bolsa, que mais uma vez provou sua classe com um líquido 40 com apenas 31 bolas.

Ela estragou as cordas da fronteira de oito quatro, mostrando uma intenção agressiva e exercendo um ataque do boliche de Bangladesh sob enorme pressão.

Antes de ser libertada após o PowerPlay, a Índia precisava de apenas cinco corridas consecutivas para selar a vitória.

Sanika Chalke (11 não fora) e o capitão Niki Pragad (5 não fora) garantiram que não haja mais soluços, levando a Índia à vitória em apenas 7,1 partida.

A escotilha deles foi a pedra angular de sua campanha, fornecendo constantemente sob pressão e mantendo a oposição com menos de 100 anos em todas as partidas.

Bangladesh começou com a agressão, mas sua abordagem rejeitou quando perderam três gols rápidos durante as quatro primeiras marchas, estreitando -se para 9/3 antes de ficarem para 16/3 no final do Powerplay.

Os costureiros indianos VJ Joshith (3-1-6-1) e Shabnam Shakil (2-0-7-1) usaram totalmente as condições, recuperando o movimento e saltando para gordura nos adesivos de Bangladesh.

Com os primeiros intervalos, os spinners indianos assumiram o controle e apertaram seu abraço no jogo.

Vaishnavi desempenhou um papel fundamental no desmantelamento central, quebrando a parceria principal de 31 velocidades entre o capitão Sumaiya Akter e Jannatul Maoua no sexto portão em que Bangladesh se separou de 53/4 para 64/9.

Gongadi (2-0-6-1) também caiu nas pernas das pernas, sem fornecer uma pausa para os Trowers de Bangladesh.

Szypper Bangladesh Sumaiya lutou com uma batalha solitária de 21 das 29 bolas, garantindo a estabilidade do Innsing ao lado de Jannatul Maoua, que ganhou 14 dos 20 entregas.

Eles foram as únicas duas baterias que atingiram números duplos quando as tigelas da Índia mantiveram pressão implacável.

As entradas de Bangladesh foram destruídas por uma má execução entre gols e liberação frequente, o que dificulta a aceleração de qualquer estágio.

Apesar de suas lutas, eles conseguiram jogar em 20 Prerets, que serão pequenos para eles. A PTI India terá como objetivo transferir esse ritmo para a frente quando enfrentar a Escócia no final de Super Six Dispositivos na terça -feira.

